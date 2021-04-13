Özel hayatıyla sürekli gündemde olan Serenay Sarıkaya hakkında önceki gün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncunun, kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi. Sarıkaya, olay yaratan bu iddiayla ilgili ise anında sessizliğini bozdu ve şu açıklamayı yaptı:

GÜÇLÜ ERKEK VURGUSU

"Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum." Bu açıklamanın ardından ikilinin yeni yılı da ortak arkadaşlarıyla Göcek'teki Bedri Rahmi Koyu'nda teknede karşıladığı ve o günden beri de sık sık birlikte tatil yaptıkları ortaya çıktı. Bu samimi arkadaşlık üzerine gözlerin çevrildiği Haldun Demirhisar'ın Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Muzaffer Yıldırım ile Çeşme'deki ünlü Stay Hotel'de ortak olması da şaşkınlık yarattı.

ARALARI AÇILMIŞTI

Yıldırım, aynı zamanda Serenay'ın eski aşkı Cem Yılmaz'la da yapım şirketinde ortaktı. Hatta dedikodulara göre aynı zamanda Bebek Oteli'nin de sahibi olan Muzaffer Yıldırım ile Yılmaz'ın arası, Sarıkaya yüzünden bozulmuş; çift, ayrılınca da eski dostlar küslüğü bitirmişti. Serenay Sarıkaya'nın bu ilişki sarmalı ise "Arapsaçı" yorumlarını beraberinde getirdi.

ESKİ AŞKININ İŞ ORTAĞI

Serenay'ın çok yakın dostu olup yılbaşını da birlikte karşıladığı Demirhisar, güzel oyuncunun eski aşkı Yıldırım ile iş ortağı…

Demirhisar, bir dönem sosyetik Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Sosyal medyadan da tepki mesajları geldi:

Serenay ay inanmıyorum. Bu kadarı imkansızdır artık.

Böyle bir güzellik kendisinin kıymetini hiç bilmez mi?

Türkiye'nin en güzel kadınısın adının aşk dedikodusuna karıştığı isimlere bak!

Sendeki güzellik bende olsa Hollywood starlarıyla aşk yaşardım.