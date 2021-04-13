Sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Öykü Çelik, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Berhan'la el ele yürüyüş yapan güzel oyuncu, muhabirlerin "Tek taşınızı görebilir miyiz?" sorusu karşısında "Yapmayın, utanıyorum" dedi.
MARAŞLI SEVGİSİ
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz, aynı zamanda yakın dostu olan partneri Burak Deniz ile bu karesini paylaştı. Genç oyuncunun Deniz'in bıyıklarını burduğu sırada çekilmiş bu karesi, "Maraşlı sevgisi" yorumu yaptırdı.
MÜTHİŞ İKİLİ
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı. Baba ile oğulun benzerliğini ortaya koyan arabada çekilmiş bu kare, 1 milyon 750 bin beğeni aldı.