MÜTHİŞ İKİLİ

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün oğlu Karan ile yeni bir paylaşım yaptı. Baba ile oğulun benzerliğini ortaya koyan arabada çekilmiş bu kare, 1 milyon 750 bin beğeni aldı.