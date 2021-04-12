Tülin Şahin'in başına gelenler komedi filmlerine konu olacak cinsten. Güzel sunucu, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla Ortaköy'den bindiği takside neye uğradığını şaşırmış.

Şoför, Şahin'e, "Abla siz çok ünlü bir manken vardı onu benziyorsunuz" diyerek sohbete başlamış. Güzel model de "Tülin Şahin mi?" diye sormuş. Ancak taksici, "Yok abla onu tanımıyorum da Cindy vardı eskiden Cindy Crawford. Aynı ona benziyorsun" cevabı vermiş.

Bu cevap karşısında arkadaşıyla birlikte gülme krizine giren Şahin, daha sonra şoföre, "Ben Tülin Şahin'im. Bana Türkiye'de "Sivaslı Cindy' derler. Sizinle de tanışmış olduk" diyerek kibarca cevap vermiş. Şahin ve arkadaşı taksiden inince gülme krizine girmiş.