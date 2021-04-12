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    'e bindiği takside şok! Taksi şoförünün sözleri herkesi güldürdü

    Bindiği taksi şoförü 'i ünlü birisine benzetti. Güzel model, "Tülin Şahin'e mi benzettin?" dedi. Ancak şoför bombayı patlattı: "Yok abla onu tanımıyorum. Cindy, vardı eskiden aynı ona benziyorsun."

    Komedi taksisi

    Tülin Şahin'in başına gelenler komedi filmlerine konu olacak cinsten. Güzel sunucu, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla Ortaköy'den bindiği takside neye uğradığını şaşırmış.

    Şoför, Şahin'e, "Abla siz çok ünlü bir manken vardı onu benziyorsunuz" diyerek sohbete başlamış. Güzel model de "Tülin Şahin mi?" diye sormuş. Ancak taksici, "Yok abla onu tanımıyorum da Cindy vardı eskiden Cindy Crawford. Aynı ona benziyorsun" cevabı vermiş.

    Bu cevap karşısında arkadaşıyla birlikte gülme krizine giren Şahin, daha sonra şoföre, "Ben 'im. Bana 'de "lı Cindy' derler. Sizinle de tanışmış olduk" diyerek kibarca cevap vermiş. Şahin ve arkadaşı taksiden inince gülme krizine girmiş.

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    Haberler Saklambaç Tülin Şahin'e bindiği takside şok! Taksi şoförünün sözleri herkesi güldürdü