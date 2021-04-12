Tahliye sonrası evlilik hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Halil Sezai ile Melike Beşli, büyük bir kavga etmiş ve ikili yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılmasında ise ilginç detaylar olduğunu öğrendim. Tartışma sonrası Halil Sezai, sevgilisi ile birlikte yaşadıkları evden çıkıp gidiyor ve 24 saat kimseye haber vermiyor. Ertesi gün akşam ortaya çıkan Sezai, nerede olduğunu açıklayamayınca Melike Beşli'de evlilik yüzüğünü geri vererek ilişkiye noktaya koyuyor... Yani anlayacağınız şarkısında 'İsyan' diye haykıran Halil Sezai, bu kez sevgisilini isyan ettirmiş.