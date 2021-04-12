Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, bu yıl tatil rotasını değiştirdi. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyan Terzioğlu, yaşanan salgın nedeniyle kendisine daha ıssız yerler bulmak için kolları sıvadı.

41 yaşındaki oyuncu, doğayla baş başa kalmak için Kastamonu bölgesinde orman içinde bir dağ evi arayışına girdi. Oyuncunun tüm yazı spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ve arkadaşlarıyla birlikte orada geçirmeyi planladığı öğrenildi.

Terzioğlu, sevgilisi Umut Duygu'nun da doğayı çok sevmesi ve rahat bir yaz geçirmek istemesiyle bu planı yaptı.