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    ile aşkı tam gaz sürüyor

    ile aşkı tam gaz sürüyor. İkili önceki gün de bu mutlu pozlarını sosyal medyada paylaştı. Aşkını sarıp sarmalayan Edwina’nın mutluluğu yüzüne yansımıştı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 12 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    İBO'yu sarıp sarmaladı

    Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay aşkı tam gaz sürüyor. İkili önceki gün de bu mutlu pozlarını sosyal medyada paylaştı. Aşkını sarıp sarmalayan Edwina'nın mutluluğu yüzüne yansımıştı.

    ALTUĞ KLASİĞİ!
    Pınar Altuğ, yine kural bozmadı. İğneada'ya kampa giden Altuğ'un pozuna bir takipçisi, "Pınar hanım size yasak yok mu?" diye yazdı. Altta kalmayan Pınar Altuğ, "Kamp yapmak yasak değil. Siz de gidebilirsiniz" diye cevap verdi.

    YK'DAN SÜRPRİZ ŞARKI
    İsmail YK, 'Aşkına Memnu' şarkısını Musicom Produksiyon etiketiyle beğeniye sundu. Şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı.

        RAPÇİ TUĞBA
        POP müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, sevenlerinin karşısına farklı tarzla çıkmaya hazırlanıyor. Ünal, ilk kez bir rap şarkı seslendirerek büyük bir sürpriz yapacak. "Ünal, "Rap söyleme hayalim gerçek olacak" dedi.

        SAĞLIĞINA KAVUŞTU
        Ünlü model Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Köpeğini gezdiren Soydan, Corona geçirdiği hatırlatılınca, "Şu an gayet iyiyim. Sağlıma kavuştum. Hiçbir belirtim kalmadı. Lütfen herkes şu dönemde daha dikkatli olsun" dedi. Doğan SAVAŞ.

        AŞK KURALI!
        Oyuncu Ahmet Kural, Kıbrıs'ta romantik rüzgarlar estirdi. Kural, sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le birbirinden renkli pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Deniz kenarında aşka gelen ikilinin kareleri, "Maşallah" dedirtti.

            SEVGİLİYE ÖVGÜ!
            Sunucu Dilay Korkmaz'dan sevgilisi Faruk Sabancı'ya ilginç övgü. Korkmaz, bir takipçisinin "Erkeklere kadınlara yaklaşma tavsiyesi verir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Bu konuda size Faruk Sabancı yardımcı olabilir. Kendisi başarılı."

            HEYECANLI BEKLEYIŞ
            Aslıhan Karalar, 'Şafak Vakti' adlı filmindeki rol arkadaşı Doğa Özüm'le Nişantaşı'ndaydı. Karalar, "Çekimlerimiz geçtiğimiz hafta tamamlandı. Şimdi heyecanla filmi bekliyoruz" dedi.

            MARIO MORATO SEVINCI
            Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Super Kenny, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Tarihi yerleri gezip Türk yemeklerini tadan Kenny, Mario Morato'nun sahibi Murat Şevli'yle bir araya geldi. Şarkıcı, ülkesine iki valiz hediye kıyafetle döndü.
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            Haberler Saklambaç Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay aşkı tam gaz sürüyor