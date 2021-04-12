ALTUĞ KLASİĞİ!

Pınar Altuğ, yine kural bozmadı. İğneada'ya kampa giden Altuğ'un pozuna bir takipçisi, "Pınar hanım size yasak yok mu?" diye yazdı. Altta kalmayan Pınar Altuğ, "Kamp yapmak yasak değil. Siz de gidebilirsiniz" diye cevap verdi.