Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay aşkı tam gaz sürüyor. İkili önceki gün de bu mutlu pozlarını sosyal medyada paylaştı. Aşkını sarıp sarmalayan Edwina'nın mutluluğu yüzüne yansımıştı.
ALTUĞ KLASİĞİ!
Pınar Altuğ, yine kural bozmadı. İğneada'ya kampa giden Altuğ'un pozuna bir takipçisi, "Pınar hanım size yasak yok mu?" diye yazdı. Altta kalmayan Pınar Altuğ, "Kamp yapmak yasak değil. Siz de gidebilirsiniz" diye cevap verdi.
YK'DAN SÜRPRİZ ŞARKI
İsmail YK, 'Aşkına Memnu' şarkısını Musicom Produksiyon etiketiyle beğeniye sundu. Şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı.