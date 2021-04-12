Devlet tüm gücüyle Coronavirüs'le mücadele ederken insanlara örnek olması gereken ünlü isimler, pişkin tavırlarıyla şaşırtıyor.

Geçtiğimiz gün Hande Yener'in sahibi olduğu Zühtü isimli mekanda yasaklar hiçe sayılmış ve sabaha kadar süren eğlence "Pes" dedirtmişti. Dün de kendini bilmez ünlüler, işbaşındaydı. Pandeminin başladığı günden beri maskesini takmayarak tepki çeken Merve Boluğur, önceki gün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Nişantaşı'nda gezintideydi.

Normal bir günde alışveriş turuna çıkmış edasıyla sokakları gezen Boluğur, yine umursamaz tavırlar sergiledi. Görüntülenince yüzü düşen Boluğur, "Hadi uzaklaşın. Size hesap mı vereceğim. Gazeteci olmanız size hesap vereceğim anlamına gelmiyor" diyerek şaşırttı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Derya Şensoy da sokağa çıkma yasağının olduğu önceki gün, kapalı olması gereken Cihangir 22 adlı mekanda saatlerce oturdu. Fotoğraflarının çekildiğini farkeden Kocaoğlu, el hareketi yaparak "Büyük iş mi çektiniz şimdi? Mekana ayıp" diyerek suçlu olmasına rağmen bir de sitem etti.

Güzel oyuncu Derya Şensoy ise her şeyin farkında olduğu için ağzını açıp tek kelime etmedi. Cumartesi günününde kurallara uymayıp sokağa çıkma yasağını delen Merve Boluğur ve Rıza Kocaoğlu'nun bir de üstüne haklıymış gibi tepki göstermesi "Pişkinler" dedirtti.

MİLLETE DEĞİL MEKANA AYIPMIŞ!

Kapalı olması gereken mekanda keyif yapan Rıza Kocaoğlu, bir de utanmadan sitem etti.