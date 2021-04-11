Yasemin Özilhan, hafta sonunu geçirmek için kız arkadaşlarıyla Bodrum'daki evinin yolunu tuttu. Sahilde 1.850 TL'lik ceketiyle poz veren sosyetik güzelin jean'i ise İpekyol için tasarladığı bir üründü. Böylece Yasemin Özilhan, kendi reklamını ve modelliğini yine kendisi yapmış oldu.