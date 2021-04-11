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    'dan 1.850 TL'lik ceket

    , hafta sonunu geçirmek için kız arkadaşlarıyla 'daki evinin yolunu tuttu. Sahilde 1.850 TL'lik ceketiyle poz veren sosyetik güzelin jean'i ise için tasarladığı bir üründü. Böylece Yasemin Özilhan, kendi reklamını ve modelliğini yine kendisi yapmış oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 11 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

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    Yasemin Özilhan, hafta sonunu geçirmek için kız arkadaşlarıyla Bodrum'daki evinin yolunu tuttu. Sahilde 1.850 TL'lik ceketiyle poz veren sosyetik güzelin jean'i ise İpekyol için tasarladığı bir üründü. Böylece Yasemin Özilhan, kendi reklamını ve modelliğini yine kendisi yapmış oldu.

    CANINI YAKTILAR!
    Instagram     hesabında 8.3 milyon kişinin takip ettiği Can Yaman, sosyal medyada yapılan nefret dolu söylemler karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu, tepkisini yine Instagram'da gösterdi. Profiline İngilizce olarak "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notu düşen Can Yaman, böylece herkese de kibar bir dille dersini verdi.

    EŞİNİ UÇURACAK
    Önceki gün eşi Seda Erdim ile İstinyePark'a giden Ümit Erdim, "Eğitim bittiğinde bir havayolu şirketinde pilotluk yapmak istiyorum. Önce hanımı uçuracağım, söz vermiştim" dedi.

        AYŞEGÜL YIPRANDI
        Eski sevgilisinin aracına uyuşturucu koyduğunu iddia eden Ayşegül Çınar, "Genç yaşta çok ağır travmalar yaşadım; psikolojik olarak yıprandım" dedi.

        4 MİLYON LİRALIK POZ
        Reklam         yüzü olduğu bir jean markasıyla anlaşmasını 4 milyon TL'ye yenileyen Serenay Sarıkaya'nın yeni pozları görücüye çıktı. Güzel oyuncu, kendi adını taşıyan koleksiyonu ile yine göz kamaştırdı.

        TÖRE'NİN TATLI MOLASI
        Geçtiğimiz         haftalarda kızı Adel'i kucaklayan futbolcu Gökhan Töre, önceki gün eşi Buket Töre ile Bebek'teydi. Güzel havayı yürüyüş yaparak değerlendiren çift, küçük bir tatlı molası verdikten sonra kızlarının yanına koştu. Doğan SAVAŞ.

            TERMAL KEYİF
            İvana Sert, önceki gün Kaya İzmir Thermal Otel'deydi. Sevgilisi Sezer Dermenci ile termal havuzda poz veren ikoncan, "Bu şifalı sularda vakit geçirmeye doyamıyorum" dedi. Sert'in tektaşı da gözden kaçmadı.
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            Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan'dan 1.850 TL'lik ceket