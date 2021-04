CANINI YAKTILAR!

Instagram hesabında 8.3 milyon kişinin takip ettiği Can Yaman, sosyal medyada yapılan nefret dolu söylemler karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu, tepkisini yine Instagram'da gösterdi. Profiline İngilizce olarak "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notu düşen Can Yaman, böylece herkese de kibar bir dille dersini verdi.