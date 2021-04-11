Yasemin Özilhan, hafta sonunu geçirmek için kız arkadaşlarıyla Bodrum'daki evinin yolunu tuttu. Sahilde 1.850 TL'lik ceketiyle poz veren sosyetik güzelin jean'i ise İpekyol için tasarladığı bir üründü. Böylece Yasemin Özilhan, kendi reklamını ve modelliğini yine kendisi yapmış oldu.
CANINI YAKTILAR!
Instagram hesabında 8.3 milyon kişinin takip ettiği Can Yaman, sosyal medyada yapılan nefret dolu söylemler karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu, tepkisini yine Instagram'da gösterdi. Profiline İngilizce olarak "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notu düşen Can Yaman, böylece herkese de kibar bir dille dersini verdi.
EŞİNİ UÇURACAK
Önceki gün eşi Seda Erdim ile İstinyePark'a giden Ümit Erdim, "Eğitim bittiğinde bir havayolu şirketinde pilotluk yapmak istiyorum. Önce hanımı uçuracağım, söz vermiştim" dedi.