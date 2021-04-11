Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Koyun can, kasap et derdinde! Aralarında 'in mekanı da var

    Koyun can, kasap et derdinde! Önceki akşam ’in sahibi olduğu Zühtü’nün de aralarında olduğu bazı mekanlar, pandemiyi hiçe saydı. Maskesiz eğlence, sabaha dek sürdü!

    Eğlenceniz batsın

    Tüm Türkiye'nin pandemiye karşı el ele verdiği dönemde bazı kendini bilmezler, "Eğlenceniz batsın" dedirtti. Hande Yener'in sahibi olduğu Zühtü adlı mekanda önceki gece eğlence doruktaydı. Maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlencenin yaşandığı kulüp, mekanların kapalı olduğu saatte bile doluydu.

    Yine Beyoğlu'ndaki Alaçatı Kafası isimli mekanda da kurallar hiçe sayıldı. Önceki akşam dünya evine giren sosyetik Gökmen Şeynova ve Ayşegül Boz'un Bebek'teki evlerinin bahçesinde organize ettikleri düğündeki kalabalık da 'pes' dedirtti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Koyun can, kasap et derdinde! Aralarında Hander Yener'in mekanı da var