Tüm Türkiye'nin pandemiye karşı el ele verdiği dönemde bazı kendini bilmezler, "Eğlenceniz batsın" dedirtti. Hande Yener'in sahibi olduğu Zühtü adlı mekanda önceki gece eğlence doruktaydı. Maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlencenin yaşandığı kulüp, mekanların kapalı olduğu saatte bile doluydu.

Yine Beyoğlu'ndaki Alaçatı Kafası isimli mekanda da kurallar hiçe sayıldı. Önceki akşam dünya evine giren sosyetik Gökmen Şeynova ve Ayşegül Boz'un Bebek'teki evlerinin bahçesinde organize ettikleri düğündeki kalabalık da 'pes' dedirtti.