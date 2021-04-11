Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , kalitesinden ödün vermiyor: 'dan eşi ve kendisi için  250 bin TL'lik aksesuar siparişi

    , kalitesinden ödün vermiyor… Yazları ve teknesinde, kışı ise 'deki evinde geçiren oyuncu, aksesuar tercihinde de yıldızlarının izinden gitti. Tatlıtuğ, dünyaca ünlü tasarımcı 'ya eşi ve kendisi için aksesuar yaptırıyor.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Klas takılıyor

    Her projesinden hatırı sayılır bir gelir elde eden Kıvanç Tatlıtuğ, sahip oldukları lüksleriyle de kaliteli yaşamın hakkını veriyor. Yaz aylarını teknesi ve Bodrum'daki evinde geçiren, kışları ise Kemer Country'deki kütük evinde kalan Tatlıtuğ, tarzında da dünyaca ünlü yıldızlarla yarışıyor. Yakışıklı oyuncu, önceki gün stil danışmanı eşi Başak Dizer'le dünyaca ünlü mücevher tasarımcımız 'nın 'daki dükkanına gitti. Mağazadaki tasarımlarının her birine hayran kalan ünlü çift, kendileri için özel aksesuar siparişleri verdi.

    STARLARIN FAVORİSİ
    Bugüne kadar kullandıkları birçok takının da kişiye özel olmasına dikkat eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni aksesuarları için de 250 bin TL ödeyecekleri iddia edildi. Bu arada tasarımlarıyla bir dünya markası haline gelen Sevan Bıçakcı'nın müdavimleri arasında Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Katie Holmes ve Scarlett Johansson gibi Hollywood starları bulunuyor. Yılda 400 ile 500 eser ortaya çıkaran 'nın takıları, 8 bin dolardan başlayıp çok daha pahalı fiyatlara kadar çıkıyor.

    LI KIVANÇ
    Kıvanç Tatlıtuğ, Sevan Bıçakçı'nın     dükkanındaki 250 bin TL'lik alışverişinin ardından Adanalı yanını konuşturdu. Yakışıklı oyuncu, eşi Başak Dizer'le soluğu 'taki salaş bir kebapçıda aldı.

    Son derece mütevazı olan dükkanda kebap ziyafeti çeken Kıvanç Tatlıtuğ için "Bir yandan hayatını Hollywood yıldızları gibi yaşarken diğer yandan da nereden geldiğini unutmayarak gönüllerde taht kuruyor" yorumu yapıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ, kalitesinden ödün vermiyor: Sevan Bıçakçı'dan eşi ve kendisi için  250 bin TL'lik aksesuar siparişi