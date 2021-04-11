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    , 'ın kızı hakkında konuştu! Tokat gibi cevap gecikmedi

    Sözde komedyen , TikTok'a 7 bin TL kaptıran 'ın kızı için 'Benim oğlum ondan zeki' dedi. Ünlü popçunun tokat gibi yanıt verdiği Yılmaz'a 'Bu mu senin espri anlayışın!' tepkileri geldi.

    Hiç komik değil!

    Her geçen gün espri yeteneğini kaybeden Cem Yılmaz, komik olayım derken antipatik oldu! Yılmaz, geçtiğimiz gün 'deki gösterisinde kızı 'nın TikTok'a 7 bin TL kaptırmasına sitem eden Demet Akalın'la ilgili 'espri' (!) yaptı. 'ın şu sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu: "Demet Akalın'ın kızı Hira 7 bin TL kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş." Birçok kişi tarafından tepki çeken bu sözlere ünlü popçudan da yanıt gecikmedi.

    'BEN 'YA GÖNDERDİM'
    Demet Akalın,     sosyal medyada Cem Yılmaz'ın sözlerini kast ederek kendisine "Demet'e bir gol daha" diyen takipçisine verdiği yanıtla komedyeni 'merhametsiz' ilan etti.

    Akalın'ın Cem Yılmaz'ın yaptığı hadsiz eleştiriye şu yanıtı da "İşin içine çocukları karıştıran Cem'e tokat gibi yanıt" dedirtti: "Ben geri aldığım 7 bin TL'yi çoktan Doğu'ya oyuncak olarak gönderdim. Ondan (Cem Yılmaz) daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara anababa parasını güzel yemeyi nasip etsin."

    CEM YILMAZ O SÖZLERİNE SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİLER GELDİ:
    BU adam yaş aldıkça komik olacağım derken antipatik oluyor.

    KEŞKE para kazanmak uğruna küçücük çocukların masumluklarını diline dolamasaydı.

    TERTEMİZ iki çocuğun, 'kim daha çok para harcadı, kim daha zeki?' polemiğinde ne işi var!

    BU sözde espriye gülen olmuş mu yoksa benim mi mizah anlayışım yok olmuş?

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    Haberler Saklambaç Cem Yılmaz, Demet Akalın'ın kızı Hira hakkında konuştu! Tokat gibi cevap gecikmedi