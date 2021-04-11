Her geçen gün espri yeteneğini kaybeden Cem Yılmaz, komik olayım derken antipatik oldu! Yılmaz, geçtiğimiz gün Zorlu PSM'deki gösterisinde kızı Hira'nın TikTok'a 7 bin TL kaptırmasına sitem eden Demet Akalın'la ilgili 'espri' (!) yaptı. Cem Yılmaz'ın şu sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu: "Demet Akalın'ın kızı Hira 7 bin TL kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş." Birçok kişi tarafından tepki çeken bu sözlere ünlü popçudan da yanıt gecikmedi.

'BEN DOĞU'YA GÖNDERDİM'

Demet Akalın, sosyal medyada Cem Yılmaz'ın sözlerini kast ederek kendisine "Demet'e bir gol daha" diyen takipçisine verdiği yanıtla komedyeni 'merhametsiz' ilan etti.

Akalın'ın Cem Yılmaz'ın yaptığı hadsiz eleştiriye şu yanıtı da "İşin içine çocukları karıştıran Cem'e tokat gibi yanıt" dedirtti: "Ben geri aldığım 7 bin TL'yi çoktan Doğu'ya oyuncak olarak gönderdim. Ondan (Cem Yılmaz) daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara anababa parasını güzel yemeyi nasip etsin."

CEM YILMAZ O SÖZLERİNE SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİLER GELDİ:

BU adam yaş aldıkça komik olacağım derken antipatik oluyor.

KEŞKE para kazanmak uğruna küçücük çocukların masumluklarını diline dolamasaydı.

TERTEMİZ iki çocuğun, 'kim daha çok para harcadı, kim daha zeki?' polemiğinde ne işi var!

BU sözde espriye gülen olmuş mu yoksa benim mi mizah anlayışım yok olmuş?