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    ile ilgili şok iddia: lı güzelin annesinin ile 'de bazı kişileri dolandırdığı öne sürüldü

    Aralık 2020’deki nişan töreninde kendi ailesini yok sayıp tek bir fotoğraf paylaşmayan ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, lı güzelin annesinin ile ’de bazı kişileri dolandırdığını öne sürüp ‘Ailesini bu yüzden saklıyor’ iddiasında bulundu.

    Anne kayıp!

    2017 yılından beri birlikte olan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 18 Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı attı. Kayı'nın 'daki aile evinde yapılan nişan töreni, bir hayli konuşulmuştu. Nazlı Kayı'nın kıyafeti kadar Hacı'nın çelengi andıran isteme çiçeğiyle ilgili detaylar gündem yaratırken; asıl merak edilen genç kadının ailesiydi. Nişan töreninden sadece anneannesiyle fotoğraf paylaşan Nazlı Kayı'nın bu güzel gününden yaptığı paylaşımlarda çekirdek ailesine neden yer vermediği merak konusu oldu.

    GÖZLER ONLARI ARAMIŞTI
    Hayatının en önemli günlerinden birini yaşayan Kayı, 211 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından kardeşi Hazal, annesi Güneş Dimili ile Bursa'da bir ayakkabı mağazası sahibi olduğu konuşulan babasını paylaşmadı. ile poz poz fotoğraflarını koyup kendi ailesinden bir tek anneannesi ile fotoğrafını paylaşan Nazlı Kayı, akıllarda soru işareti bıraktı. Önceki gün sosyal medyadaki iddialar ise ağızları açıkta bıraktı. Bir dergi için objektif karşısına gezen Kayı'nın pozları, derginin Instagram ile adresinde paylaşıldı.

    EVLİLİK SÖZLEŞMESİ OLUR MU?
    Bu paylaşımlar altına bazı sosyal medya kullanıcıları şu şok iddiaları yazdı: "Bu kızın annesi Güneş Dimili, Denizli ve Amerika'da birçok insanı dolandırmış deniliyor. Bir yorumcu 'Annenin adıyla anket yap gör, senin annen hırsız' demiş. Bu yüzden asla ailesini paylaşmıyormuş. Yoksa Hacı'nın tüm ailesini paylaştı. 'Kendi ailesi niye yok?' diyorlardı. Sebebi tanınmamak içinmiş. Böyle bir iddia dolaşıyor her yerde" İddialar, sosyal medyada iyice yayılırken herkes Sabancı Ailesi ve özellikle Arzu Sabancı'nın da kendilerini garanti altına almak adına Nazlı ile Hacı arasında bir evlilik sözleşmesi yapılacağını görüşünde birleşti.

    İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU
    İkinci evliliğini avukat ile yapan , lojistik alanında hizmet veren aile şirketinde çalıştı. , aynı zamanda Sarnıch isimli bir peştemal markası çıkardı. İddiaya göre Güneş Dimili, iş hayatında oldukça sıkıntılı günler geçirdi…

    AKILLARI KARIŞTIRDI
    Instagram hesabında müstakbel kayınvalidesi ile poz poz fotoğrafları olup nişan töreninden de bir tek anneannesiyle bu karesini paylaşan Kayı, akılları karıştırıyor…

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    Haberler Saklambaç Nazlı Kayı ile ilgili şok iddia: Bursalı güzelin annesinin Denizli ile ABD'de bazı kişileri dolandırdığı öne sürüldü