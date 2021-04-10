Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 91.bölümü, Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de en çok izlenen yapım oldu. Tüm Kişiler'de %9,79 izlenme oranı ve %21,46 izlenme payı ve 20+ABC1'de %8,06 izlenme oranı ve %16,95 izlenme payı alarak birinci olan Çukurova, zirve geleneğini yine sürdürdü.
ALEYNA KAFA DİNLİYOR
Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de gezintideydi. Maldivler tatilinden dönen şarkıcı, "Oralar çok güzeldi. Bir hayli kafa dinledim. Yakında çıkacak yabancı parçam için enerji topluyorum" dedi.
TUVANA'YA KONUŞMA YASAĞI
Tuvana Türkay, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Büyük panik yapan oyuncu, "Yapımcım konuşmamı yasakladı. Beni çekmeyin" diyerek isyan etti.