Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    zirvenin değişmez hakimi

    Atv ekranlarının sevilen dizisi ’nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 91.bölümü, Tüm Kişiler ve 20+ABC1’de en çok izlenen yapım oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Zirvenin değişmez hakimi

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 91.bölümü, Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de en çok izlenen yapım oldu. Tüm Kişiler'de %9,79 izlenme oranı ve %21,46 izlenme payı ve 20+ABC1'de %8,06 izlenme oranı ve %16,95 izlenme payı alarak birinci olan Çukurova, zirve geleneğini yine sürdürdü.

    ALEYNA KAFA DİNLİYOR
    Aleyna     Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de gezintideydi. Maldivler tatilinden dönen şarkıcı, "Oralar çok güzeldi. Bir hayli kafa dinledim. Yakında çıkacak yabancı parçam için enerji topluyorum" dedi.

    TUVANA'YA KONUŞMA YASAĞI
    Tuvana Türkay,     önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Büyük panik yapan oyuncu, "Yapımcım konuşmamı yasakladı. Beni çekmeyin" diyerek isyan etti.

        7 MİLYON REKORU
        'Benim O' isimli yeni şarkısıyla zirveye yerleşen Tuğba Yurt, 1 haftada 7 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı. Şarkısına gelen olumlu tepkilerden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen genç popçu, "Kendi rekorumu kıracağım demiştim ve kırdım, mutluyum" dedi. 33 yaşındaki Yurt, şarkıyı ilk dinlediği anda başarıyı hissettiğini de sözlerine ekledi.

        KAYA'LI SÜRPRİZ
        Yaptığı cover yorumlarıyla yıldızı parlayan Pınar Dikmen'den sevenlerine Ahmet Kaya'lı sürpriz. Genç şarkıcı, usta sanatçı Ahmet Kaya'nın, 'Arka Mahalle' adlı şarkısını yorumladı. Pınar Dikmen, "Böyle kült olmuş şarkıları okumak hem gurur verici hem de çok riskli. Kaya Ailesi'ne bana bu şarkıyı teslim ettikleri için minnettarım" dedi.

        DUBLÖRLÜ KLİP ÇEKİMİ
        Serdar Ortaç ve Kaan Yıldız'ın "Adalet" isimli şarkısı Poll Production by Polat Yağcıı etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

            NİHAN SARARDI
            İstanbul'u bırakıp Alaçatı'ya yerleşen eski futbolcu Okan Buruk ile tasarımcı eşi Nihan Buruk, önceki gün Akmerkez'deydi. Nihan Hanım'ın saçlarını sarıya boyatarak imaj değişikliğine gittiği görüldü. Aydın Hamza.

            YENİ FİLM HEYECANI
            Özge Ulusoy,             önceki gün Etiler'deydi. Şık giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü model, yeni film müjdesini verdi ve ekledi: "Romantik komedi tadında bir film olacak. Proje içime çok sindi." Aydın Hamza.

            HANIMAĞA HAZAL
            Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Ceketini omzuna atarak poz veren Küçükköse için "Hanımağa Hazal" yorumları yapıldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova zirvenin değişmez hakimi