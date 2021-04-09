Klavye delikanlılığı yapıp her konuda ahkam kesen Berna Laçin, 212 basın çalışanı olarak Coronavirüs aşısı yaptırarak skandal yaratmıştı. Henüz bu olayla ilgili tartışmalar sürerken bu kez Gülben Ergen'den benzer bir skandal haberi geldi…
Hürriyet Gazetesi'nin eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, şarkıcı Gülben Ergen'in Hürriyet gazetesinde Kasım 2018 yılında sonlandırılan köşesi için ayda 25 bin TL ücret aldığını belirtti.
YAZILARI ETİK DEĞİLDİ
Bildirici'ye göre; Hürriyet'in Aydın Doğan'a ait olduğu dönemde her hafta Kelebek ekinde söyleşileri yayımlanan Ergen'in "Kalbimi koydum" isimli köşesi, etik açıdan da sorunlar yaratıyordu. Faruk Bildirici, konuyu şöyle anlattı: "Kendisinin de rol aldığı 'Vezir Parmağı' filmiyle ilgili olarak Mahsun Kırmızıgül ile söyleşi yapmasını Okur Temsilcisi olarak eleştirmiştim. Kendi oynadığı filmin tanıtımını yapması yanlıştı. Gazete yönetiminin buna izin vermesini bir türlü anlamamıştım. Onca gazeteci dururken, yazı çiziyle ilgisi olmayan bir sanatçıya sayfalar açılıyordu. Üstelik Gülben Ergen, muhabir ve editörlerin yanından bile geçemeyeceği kadar yüksek ücret alıyordu; ayda 25 bin TL."