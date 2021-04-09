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    köşe yazarken köşeyi de güzel dönmüş! 850 bin TL cebine koydu...

    Şubat 2016’dan 2018 Kasım’a kadar ’te köşe yazarlığı yapan ’in ayda tam 25 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı! Bu süreçte 850 bin TL’yi cebine koyan ünlü sanatçı, “Köşe yazarken köşeyi de güzel dönmüş” dedirtti!

    Köşeyi dönmüş!

    Klavye delikanlılığı yapıp her konuda ahkam kesen Berna Laçin, 212 basın çalışanı olarak Coronavirüs aşısı yaptırarak skandal yaratmıştı. Henüz bu olayla ilgili tartışmalar sürerken bu kez Gülben Ergen'den benzer bir skandal haberi geldi…



    Hürriyet Gazetesi'nin eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, şarkıcı Gülben Ergen'in Hürriyet gazetesinde Kasım 2018 yılında sonlandırılan köşesi için ayda 25 bin TL ücret aldığını belirtti.



    YAZILARI ETİK DEĞİLDİ
    Bildirici'ye göre; Hürriyet'in Aydın Doğan'a ait olduğu dönemde her hafta Kelebek ekinde söyleşileri yayımlanan Ergen'in "Kalbimi koydum" isimli köşesi, etik açıdan da sorunlar yaratıyordu. Faruk Bildirici, konuyu şöyle anlattı: "Kendisinin de rol aldığı 'Vezir Parmağı' filmiyle ilgili olarak Mahsun Kırmızıgül ile söyleşi yapmasını Okur Temsilcisi olarak eleştirmiştim. Kendi oynadığı filmin tanıtımını yapması yanlıştı. Gazete yönetiminin buna izin vermesini bir türlü anlamamıştım. Onca gazeteci dururken, yazı çiziyle ilgisi olmayan bir sanatçıya sayfalar açılıyordu. Üstelik Gülben Ergen, muhabir ve editörlerin yanından bile geçemeyeceği kadar yüksek ücret alıyordu; ayda 25 bin TL."



        HATAYI SOYSAL FARK ETTİ
        'Büyük yazar' (!) Gülben Ergen'in         aldığı bu haksız maaşa son veren isim ise Mehmet Soysal oldu… Gazetenin Demirören Ailesi'ne satışıyla Demirören Medya Grubu CEO görevine getirilen Soysal, Ergen'in aldığı bu dudak uçuklatan maaşı fark edip ünlü sanatçının yazılarına hemen son verdirdi!


        Faruk Bildirici

        Bildirici, Hürriyet'in eski yönetiminin yaptığı bu haksızlığa son veren Mehmet Soysal'ı tebrik etti… Ünlü şarkıcı, toplamda 34 ay boyunca yazdığı köşe yazıları karşılığında da Hürriyet'ten yaklaşık 850 bin TL kazandı!



        Maaşı 25 bin TL olan Gülben Ergen'in okuyucuyla buluşan yazılarını düzenleme görevi ise kendisinin onda biri ücret alan bir editöre düşüyordu…

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