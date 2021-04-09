



YAZILARI ETİK DEĞİLDİ

Bildirici'ye göre; Hürriyet'in Aydın Doğan'a ait olduğu dönemde her hafta Kelebek ekinde söyleşileri yayımlanan Ergen'in "Kalbimi koydum" isimli köşesi, etik açıdan da sorunlar yaratıyordu. Faruk Bildirici, konuyu şöyle anlattı: "Kendisinin de rol aldığı 'Vezir Parmağı' filmiyle ilgili olarak Mahsun Kırmızıgül ile söyleşi yapmasını Okur Temsilcisi olarak eleştirmiştim. Kendi oynadığı filmin tanıtımını yapması yanlıştı. Gazete yönetiminin buna izin vermesini bir türlü anlamamıştım. Onca gazeteci dururken, yazı çiziyle ilgisi olmayan bir sanatçıya sayfalar açılıyordu. Üstelik Gülben Ergen, muhabir ve editörlerin yanından bile geçemeyeceği kadar yüksek ücret alıyordu; ayda 25 bin TL."