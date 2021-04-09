Yıllardır New York'a kabusu yaşatan dev fareler, Coronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken fareler, restoranları bastı. New York'ta sayısı 3 milyonu bulan fareler, yıllardır devam eden problemi kabusa çevirdi. Önceki gün tatil için New York'a giden Cemal Can Seven de fare kabusundan nasibini aldı.
Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı. Cemal Can Seven, sosyal medyadan da şu açıklamayı yaptı: "New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz."
NEW YORK'U FARELER İSTİLA ETTİ
Yıllardır süren fare sorununu çözemeyen New York, pandemiyle birlikte artan fare sayısıyla daha da çirkin görüntülere sahne oluyor. ABD'deki fare sorunu New York'un yanı sıra Chicago, Los Angeles, Washington ve San Francisco'da da var.