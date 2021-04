Yıllardır New York'a kabusu yaşatan dev fareler, Coronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken fareler, restoranları bastı. New York'ta sayısı 3 milyonu bulan fareler, yıllardır devam eden problemi kabusa çevirdi. Önceki gün tatil için New York'a giden Cemal Can Seven de fare kabusundan nasibini aldı.