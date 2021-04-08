Kerem Bürsin, önceki gün canlı yayında 'Salaksınız' dedi! Ardından da özür diledi

Son dönemin en gözde isimlerinden Kerem Bürsin, önceki akşam canlı yayındaki tavrıyla gündemin bir numaralı isimlerinden biri oldu. Adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yapan ünlü oyuncu, şu çıkışı yaptı: "Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. I'm sorry (üzgünüm) ama salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün." Bürsin'in canlı yayında partneri Erçel'i de şoke eden bu çirkin üslubu üzerine Twitter'da 'haddinibilkerembürsin' etiketi açıldı.

GÜNDEMDE BİR NUMARA

Etiket, kısa sürede Twitter Türkiye Trend Topics Listesi'nde zirveye çıkıp uzun süre de burada kaldı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Dün canlı yayında yaptığım bir açıklama var. Maalesef kullandığım bir kelime yüzünden o başka bir şey oldu. O yüzden kabul ediyorum; 'salak' kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi. Hoş da değildi hatta yanlıştı. Bu yanlışım için özür dilerim."

HATASINI KABUL ETTİ

Kerem Bürsin, aslında ne demek istediğini ise şöyle açıkladı: "Son bir yıldır bir pandemi sürecindeyiz. Ve bunu önleyip riski azaltacak tek bir şey var; o da maske takmak. Eğer ki sosyalleşeceksek ve kafeye gideceksek maske takmamız sorumluluk almak, virüsün riskini azaltmak demek. Setlerde maalesef oyuncular, maske takamıyor. Her gün test oluyoruz, birçok önlem alınıyor ama ona rağmen setimizde bu hafta 5 pozitif vaka çıktı. Yarın öbür gün ben de Hande de pozitif olabilir. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama yine söylüyorum lütfen maskelerimizi takalım."

TWİTTER'DAN DA TEPKİ YAĞDI:

BU ülkede neden iki kelimeyi bir araya getiremeyenler ünlü oluyor!

SÖZLERİNDE haklı bile olsa, şımarıklığıyla tüm doğruları silmiş gitmiş.

TÜRKÇE cümlelerin arasına İngilizce kelime sokarak kendini havalı zannediyor ama bu sefer fena duvara tosladı.

SÖZLERİNDE haklı da keşke bu kadar kaba olmasaydı.

MEKANDA yemek yerken ya da bir şeyler içerken maskemizi nasıl takılı halde tutacağız, Kerem keşke bunun da yanıtını verseymiş.