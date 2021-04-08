Hayvan katliamına deve kuşu misali kafasını kuma gömüyor

Her zamanki gibi tarzıyla dikkat çeken sosyetik güzelin elinde PETA başta olmak üzere birçok hayvan sever kuruluşun tepki gösterdiği Hermes Birkin marka çanta vardı.

Sosyetik güzelin, fiyatı yaklaşık 250 bin TL olan Hermes Birkin, birçok deve kuşunun vahşice öldürülmesiyle elde edilmişti. Bu model çantaların nasıl elde edildiğine dair görüntüler 2015 yılında PETA tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Çanta için deve kuşlarının canlı canlı boğazlarının kesildiğine dair görüntüler, büyük tepki çekmişti.

SADECE KEDİ-KÖPEKLE OLMAZ!

Bu arada Mermerci, daha önce de sansar kürkünden elde edilen ceketi ve timsah derisi çantasıyla görüntülenmişti. Sürekli sokaktaki kedi ve köpeklere yaptığı yardımlarla övünen Derin Mermerci'yi o dönem başta Ömür Gedik olmak üzere birçok hayvan sever eleştirdi. Gedik, sosyetik güzele "Hayvanları sevmek, sadece kedi ve köpekleri korumakla olmaz, sansar da bir hayvan timsah da. Bugüne kadar hayvanlar için yaptıklarından dolayı onu takdir ettim ama kürk, Derin'e hiç yakışmadı." diye tepki göstermişti.

AŞK TAM GAZ DEVAM

Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın bir süre önce ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak önceki gün Bebek'te birlikte görüntülenen ikili, böylece aşklarının tam gaz devam ettiğini de ilan etmiş oldu.

HAYVANLARI AŞIRI SEVİYOR

Daha önce sansar kürkünden ceketi ve Hermes'in timsah derisi çantasıyla görüntülenen Mermerci için "Hayvanları o kadar seviyor ki; sürekli hayvan derilerinden yapılmış şeyler giyiyor!" şeklinde kinayeli eleştiriler yapılmıştı.

DİRİ DİRİ KATLİAM!



Hayvan hakları savunucusu PETA Derneği, 2015 yılında Hermes'in Güney Afrika'daki deve kuşu çiftliğine gidip hayvanların nasıl katledildiğini kaydetti. Görüntüler, genç deve kuşlarının henüz canlıyken boğazlarının kesildiğini gözler önüne sermişti.