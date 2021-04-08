Kısa süre önce Covid-19'u yenen İbrahim Kutluay, önceki gün sevgilisi Edwina Sponza ile Bebek'te görüntülendi. Gözde çift, kısa bir yürüyüşün ardından Bebek Kahve'de güzel havanın tadını çıkardı. Sakallarını uzatan İbo, hastalığı tamamen atlatıp eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Daha sonra yürüyüşe devam eden Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, bir kuyumcuya girdi. Haklarında sürekli evlilik dedikoduları çıkan ikilinin, kuyumcuda uzun süre kalması bir kez daha "Düğüne hazırlık mı?" sorusunu akıllara getirdi.