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    ile kuyumcuya girdi dedikodu kazanı kaynadı

    ile , önceki gün 'te bir kuyumcuya girince dedikodu kazanı yine kaynadı. İkili için "Evlilik yakın mı?" iddiası yine gündeme geldi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Evlilik yakın

    Kısa süre önce Covid-19'u yenen İbrahim Kutluay, önceki gün sevgilisi Edwina Sponza ile 'te görüntülendi. Gözde çift, kısa bir yürüyüşün ardından Bebek Kahve'de güzel havanın tadını çıkardı. Sakallarını uzatan İbo, hastalığı tamamen atlatıp eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.

    Daha sonra yürüyüşe devam eden Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, bir kuyumcuya girdi. Haklarında sürekli evlilik dedikoduları çıkan ikilinin, kuyumcuda uzun süre kalması bir kez daha "Düğüne hazırlık mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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    Haberler Saklambaç Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay kuyumcuya girdi dedikodu kazanı kaynadı