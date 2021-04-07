Kendisi gibi oyuncu Kenan Ece ile evliliğinden bir oğlu olan Canan Ergüder, dün hayranlarını endişelendirdi. 43 yaşındaki başarılı oyuncuya bir süre önce meme kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Haberin duyulmasının ardından bir açıklama yapan Canan Ergüder, sevenlerine şöyle seslendi:

BİRÇOK ÜNLÜ DE YENMİŞTİ

"Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere dizide oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğrafı ameliyatım sonrası çekip ekip arkadaşlarıma da göndermiştim. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım."

Ergüder'in paylaşımına sevenlerinden "İyileşeceğine şüphemiz yok" mesajları yağdı. Bu arada magazin dünyasından birçok isim de yıllar önce aynı hastalığa yakalanmıştı. Filiz Akın, Nilüfer, Arzum Onan ve Vahide Perçin gibi isimler, meme kanseriyle girdikleri mücadeleden galip çıkmıştı…

ÜNLÜLERDEN DESTEK YAĞDI

BARIŞ KILIÇ: En kısa zamanda sağlığına kavuşacağından şüphem yok.

SEDA BAKAN: İnşallah en tez vakitte atlatacaksın, inanıyorum.

MİNE TUGAY: Acil şifalar Canan... Bunu atlatacağına eminim.

İREM DERİCİ: Hemencecik atlatıyoruz sonra da kutluyoruz!