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    'nu geçim sıkıntısı büyüttü

    Afra Saraçoğlu, dergisine samimi açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, "Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Bazı şeyleri erken yaşayınca erken olgunlaşıyorsun." İşte 'nin sizler için derlediği 6 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Geçim sıkıntısı büyüttü

    Afra Saraçoğlu, All dergisine samimi açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, "Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Bazı şeyleri erken yaşayınca erken olgunlaşıyorsun."

    MİMARLIKTA DA YETENEKLİ
    Başarılı şarkıcı Jeyan Büyükburç, uzun süredir sahne alamayınca tadilat işlerine soyundu. Taksim'deki Keyf'i Ciğer adlı mekanın dekorasyonunu yapan Büyükburç, "İç mimarlar beni dövmesin ama şimdi de sevdiğim işi yapıyorum" diye konuştu.

    ÇİÇEK GİBİ POZ
    Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Hande Soral, Instagram'ı renklendirdi. Güzel oyuncu, eline aldığı ayçiçeğiyle eşi İsmail Demirci'ye böyle poz verdi. Soral'ın karesi, "Çiçek gibi poz" dedirtti.

        KARANTİNA SPORU
        Hafta         sonundaki sokağa çıkma yasağını Alican Ulusoy'la birlikte geçiren Hande Subaşı, aşkının evinin bulunduğu Kemer Country'de yürüyüş yaptı. İkili, yürüyüş sırasında böyle poz verdi.

        DÜNYAYA HALAY ÇEKTİRDİ
        Maral, önceki gün Etiler'deydi. Güzel şarkıcı, 'Halay' şarkısının tüm dünyada gördüğü ilgi için "Nusret bu şarkıda halay çekti. Trump'ın kızı da beğenince şarkı patladı" dedi.
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        Haberler Saklambaç Afra Saraçoğlu'nu geçim sıkıntısı büyüttü