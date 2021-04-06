Afra Saraçoğlu, All dergisine samimi açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, "Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Bazı şeyleri erken yaşayınca erken olgunlaşıyorsun."
MİMARLIKTA DA YETENEKLİ
Başarılı şarkıcı Jeyan Büyükburç, uzun süredir sahne alamayınca tadilat işlerine soyundu. Taksim'deki Keyf'i Ciğer adlı mekanın dekorasyonunu yapan Büyükburç, "İç mimarlar beni dövmesin ama şimdi de sevdiğim işi yapıyorum" diye konuştu.
ÇİÇEK GİBİ POZ
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Hande Soral, Instagram'ı renklendirdi. Güzel oyuncu, eline aldığı ayçiçeğiyle eşi İsmail Demirci'ye böyle poz verdi. Soral'ın karesi, "Çiçek gibi poz" dedirtti.