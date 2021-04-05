Gelişen teknolojiyle birlikte git gide dijitalleşen dünyaya yabancı starların ardından yerli ünlüler de birbiri ardına uymaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda tablolarını NFT'de satışa çıkaran Bensu Soral'dan sonra şimdi de Gülben Ergen ile Saba Tümer, dijital dünyayı keşfetti.
Tümer, dünyada bir ilke imza attı ve kendine has kahkahasını NFT'ye dönüştürüp rekor bir fiyata sattı. Ünlü sunucunun kahkahası, yapımcı İzzet Pinto tarafından tam 90 bin TL'ye satın alındı.
Saba Tümer ise parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla "Kahkaha Korusu" yaptırmak için bağışladığını açıkladı.
Tümer'in ardından benzer bir hamle de Gülben Ergen'den geldi ve Ergen, magazin tarihine geçen efsane sözünü yine NFT'den satışa çıkardığını açıkladı.
EFSANE SÖZÜ SATILIK
JPEG resimlerden şarkılara kadar birçok eser, dijital ortamda satışa sunulmaya başlamıştı. Şimdi de Gülben Ergen, ikonik sözü "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz"ın NFT'ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu açıkladı. Sanatçı, elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak.