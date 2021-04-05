



EFSANE SÖZÜ SATILIK

JPEG resimlerden şarkılara kadar birçok eser, dijital ortamda satışa sunulmaya başlamıştı. Şimdi de Gülben Ergen, ikonik sözü "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz"ın NFT'ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu açıkladı. Sanatçı, elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak.