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    Aşkına koştu! 'ın özlemi...

    Coronavirüs'ü atlatan , hemen aşkı 'ya koştu. Sosyetik aşkıyla 'te buluşan İbrahim Kutluay, hastalığıyla ilgili "Evde dinlenerek geçirdim, zorlanmadan atlattım" dedi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Aşkına koştu
    Geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalanan İbrahim Kutluay, hastalığı evde atlattı. Önceki gün testinin negatif çıkmasıyla rahat bir nefes alan İbo, hemen aşkı Edwina Sponza'ya koştu.

    Sosyetik aşkıyla 'te buluşan , hastalığıyla ilgili "Evde dinlenerek geçirdim, zorlanmadan atlattım" dedi. Kutluay, aşkının yanından ayrılıp soluğu çocuklarının yanında aldı.

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    Haberler Saklambaç Aşkına koştu! İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza özlemi...