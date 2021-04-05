Geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalanan İbrahim Kutluay, hastalığı evde atlattı. Önceki gün testinin negatif çıkmasıyla rahat bir nefes alan İbo, hemen aşkı Edwina Sponza'ya koştu.
Sosyetik aşkıyla Bebek'te buluşan İbrahim Kutluay, hastalığıyla ilgili "Evde dinlenerek geçirdim, zorlanmadan atlattım" dedi. Kutluay, aşkının yanından ayrılıp soluğu çocuklarının yanında aldı.
Sosyetik aşkıyla Bebek'te buluşan İbrahim Kutluay, hastalığıyla ilgili "Evde dinlenerek geçirdim, zorlanmadan atlattım" dedi. Kutluay, aşkının yanından ayrılıp soluğu çocuklarının yanında aldı.