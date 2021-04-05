





Hız tutkusu ile bilinen Ilıcalı'nın; Ferrari arabası, Aston Martin arabası, Honda ve Yamaha marka yarış motosikleti, Lamborghini yarış teknesi, Donzi yarış teknesi ve Survivor isimli bir yatı bulunuyordu.



8 KAMARA, 6 MÜRETTEBAT

Daha büyük bir yat satın almak için kolları sıvayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Tuzla'da bir tersaneye özel bir sipariş vermiş. Türkiye'de yapılan en uzun tekneler arasında yerini alacak olan bu yatın uzunluğu tam 48 metre olacakmış. 8 kamaralı olacak teknede 6 mürettebat hizmet verecekmiş. Duyduğuma göre de Ilıcalı, bu teknesini de 2022 yılının ortasında denize indirecekmiş. Bu işe eminim Acun Ilıcalı kadar teknesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğu onlarca dostu da sevinmiştir…