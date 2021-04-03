Atv'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı ve 'ÇukurovaAteşi' etiketi gündem yarattı. Dizinin yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %11,40 izlenme oranı ve %24,86 izlenme payı, AB'de %7,79 izlenme oranı ve %17,48 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %21,82 izlenme payı aldı.