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    reyting rekorları kırdı

    Atv'nin dizisi 'nın önceki akşamki bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı ve 'ÇukurovaAteşi' etiketi gündem yarattı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 3 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Kural bozulmadı

    Atv'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı ve 'ÇukurovaAteşi' etiketi gündem yarattı. Dizinin yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %11,40 izlenme oranı ve %24,86 izlenme payı, AB'de %7,79 izlenme oranı ve %17,48 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %21,82 izlenme payı aldı.

    DÜNYAYA AÇILIYOR
    Atv'nin     sevilen dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'in başarısı, sınırları aştı. Ferzan Özpetek'in Cahil Periler sinema filmi, Disney için 8 bölümlük dizi oluyor. Deniz dizide İtalyan oyuncularla birlikte yer alacak.

    BEBEK MÜJDESİ
    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 3. bebek heyecanı yaşıyor. 38 yaşındaki Korel, dün hamile olduğunu duyurdu. "Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim" diyen güzel oyuncunun, Ergenç'ten 11 yaşında Ali ve 1 yaşında Han isminde iki oğlu bulunuyor.

        SOĞUK VIZ GELDİ
        Serenay Sarıkaya,         önceki gün Bebek'ten rüzgar gibi geçti… Kaş tasarımcısından çıkarken objektife takılan güzel oyuncu, tarzıyla yine ilgi odağıydı. Göbeğini açıkta bırakan bluzuyla fit vücudunu gözler önüne seren Sarıkaya'ya soğuk da vız geldi.

        BOYUNU UZATACAK!
        Önceki gün İstinyePark'ta objektife takılan Aynur Aydın'a boy uzatma ameliyatı olacağıyla ilgili iddialar soruldu. Boyu 1 metre 59 santimetre olan şarkıcı, dedikodular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

        AKINCI'YA TAZE KAN
        Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın güçlü oyuncu kadrosuna, Şevket Çapkınoğlu da katıldı. Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek.
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        Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova reyting rekorları kırdı