Atv'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı ve 'ÇukurovaAteşi' etiketi gündem yarattı. Dizinin yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %11,40 izlenme oranı ve %24,86 izlenme payı, AB'de %7,79 izlenme oranı ve %17,48 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %21,82 izlenme payı aldı.
DÜNYAYA AÇILIYOR
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'in başarısı, sınırları aştı. Ferzan Özpetek'in Cahil Periler sinema filmi, Disney için 8 bölümlük dizi oluyor. Deniz dizide İtalyan oyuncularla birlikte yer alacak.
BEBEK MÜJDESİ
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 3. bebek heyecanı yaşıyor. 38 yaşındaki Korel, dün hamile olduğunu duyurdu. "Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim" diyen güzel oyuncunun, Ergenç'ten 11 yaşında Ali ve 1 yaşında Han isminde iki oğlu bulunuyor.