Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , için hazırladığı yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti

    Bir dönemin güzel oyuncusu ve modeli , için hazırladığı yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Özilhan, yıllar sonra modellik yaparak eski günleri yad etti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı Saklambaç haberleri.

    Eski günleri yad etti

    Bir dönemin güzel oyuncusu ve modeli Yasemin Özilhan, İpekyol için hazırladığı yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Özilhan, yıllar sonra modellik yaparak eski günleri yad etti.

    KOL KOLA ALIŞVERİŞ
    Ziynet     Sali, önceki gün eşi Erkan Erzurumlu ile Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Alışveriş yapan ikiliden Sali, yeni albüm heyecanı yaşadığını söyledi.

    MİS GİBİ KAZANÇ
    Burcu     Biricik, 2019'dan beri yüzü olduğu bir deodorant markasıyla anlaşmasını yeniledi. Güzel oyuncunun, yeni reklamdan 500 bin TL ücret aldığı iddiası "Mis gibi kazanç" dedirtti.

        ÇİÇEK GİBİ POZLAR
        Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın başrol oyuncusu Büşra Develi, Harper's Bazaar Türkiye için objektif karşısına geçti. Dergiye birbirinden iddialı pozlar veren güzel oyuncunun elindeki çiçekle olan kareleri çok beğenildi.

        MALDİVLER'DEN EKSİK KALMADI
        Son         haftalarda Türk ünlülerin komşu kapısı yaptığı Maldivler'in son misafiri Aleyna Tilki oldu. Modaya uyup egzotik cennete giden genç popçu, tatilden bu karesini paylaştı. Aleyna Tilki'nin Maldivler'e de Kadir Güneş ile gittiği iddia edildi.

        BURCU İŞ BAŞINDA
        Hemen hemen her gün bir AVM'de görüntülenen Burcu Esmersoy, kural bozmadı. Güzel sunucu, önceki gün de İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Esmersoy, hızlıca alışveriş yapıp AVM'den ayrıldı.

            ENGİN'E TAM NOT
            Ünlü marka Nautica'nın 2021 yılında Türkiye marka elçisi Engin Öztürk oldu. Göcek'te gerçekleşen çekimlerde birbirinden renkli pozlar veren yakışıklı oyuncunun fotoğrafları tam not aldı.

            FIS FIS GÖLGE
            Geçtiğimiz             günlerde evindeki yardımcısının Covid-19 olmasıyla endişeye kapılan Gül Gölge, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Maskesi ve gözlüğüyle önlemini alan Gölge, bir yandan da sürekli dezenfektan sıktı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan, İpekyol için hazırladığı yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti