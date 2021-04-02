Bir dönemin güzel oyuncusu ve modeli Yasemin Özilhan, İpekyol için hazırladığı yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Özilhan, yıllar sonra modellik yaparak eski günleri yad etti.
KOL KOLA ALIŞVERİŞ
Ziynet Sali, önceki gün eşi Erkan Erzurumlu ile Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Alışveriş yapan ikiliden Sali, yeni albüm heyecanı yaşadığını söyledi.
MİS GİBİ KAZANÇ
Burcu Biricik, 2019'dan beri yüzü olduğu bir deodorant markasıyla anlaşmasını yeniledi. Güzel oyuncunun, yeni reklamdan 500 bin TL ücret aldığı iddiası "Mis gibi kazanç" dedirtti.