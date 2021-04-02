Son dönemde sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin geliri ve yaşadıkları lüks hayat, sadece Türkiye'de değil Dubai ile Kuveyt'te de tartışma yarattı.
Bir Kuveyt gazetesi, Arap asıllı on sosyal medya fenomeninin bazı şeyhlerin kara para aklama planına dahil olduğunu iddia etti. Hatta bazıları hakkında şeyhlerle bir araya gelmeleri karşılığında para ya da pahalı hediyeler aldıkları öne sürüldü.
BU İSİMLER KİM?
Tüm malvarlıkları inceleme altına alınan ve bazıları hakkında seyahat yasağı çıkarılan sosyal medya fenomenlerinin, bazı Türk influencerlar ile de 'kara para aklama' konusunda yakın ilişkilerinin olduğu yazıldı.