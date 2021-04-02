

Şeyma Subaşı'nın bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı beraberlik, Türkiye'deki birçok sosyal medya fenomenine de ilham oldu! Kızlar, zengin bir şeyh ile tanışabilmek için Dubai ile Katar'ı sık sık ziyaret ediyormuş!