Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’deki fenomenlere soruşturma açıldı; İş Türk influencer’lara da sıçradı!

    ve ’de 10 sosyal medya fenomenine ‘Kara para aklama’ soruşturması açıldı. Bu fenomenlerin, bazı Türk ınfluencerlar ile de ortak çalıştığı iddia edildi. Dünyaca ünlü fenomenler, pandemi boyunca Dubai'yi mesken tuttu.

    Kara parayla hava attılar

    Son dönemde sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin geliri ve yaşadıkları lüks hayat, sadece Türkiye'de değil Dubai ile Kuveyt'te de tartışma yarattı.

    Bir Kuveyt gazetesi, Arap asıllı on sosyal medya fenomeninin bazı şeyhlerin kara para aklama planına dahil olduğunu iddia etti. Hatta bazıları hakkında şeyhlerle bir araya gelmeleri karşılığında para ya da pahalı hediyeler aldıkları öne sürüldü.

    BU İSİMLER KİM?
    Tüm malvarlıkları inceleme altına alınan ve bazıları hakkında seyahat yasağı çıkarılan sosyal medya fenomenlerinin, bazı Türk influencerlar ile de 'kara para aklama' konusunda yakın ilişkilerinin olduğu yazıldı.

        Şimdi herkes bu Türk fenomenlerin kim olduğunu merak ederken; bu isimlerden birinin Dubaili sevgilisi olan esmer güzeli bir sosyal medya fenomeni olduğu konuşuluyor.

        KIZLAR ŞEYH PEŞİNDE


        Şeyma         Subaşı'nın bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı beraberlik, Türkiye'deki birçok sosyal medya fenomenine de ilham oldu! Kızlar, zengin bir şeyh ile tanışabilmek için Dubai ile Katar'ı sık sık ziyaret ediyormuş!

            GÜZELLERE YAKIN TAKİP


            Instagram'da             3.2 milyon takipçili Fouz Al Fahad ve Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan Fatima Almomen, hakkında soruşturma açılan fenomenlerden sadece ikisi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Dubai’deki fenomenlere soruşturma açıldı; İş Türk influencer’lara da sıçradı!