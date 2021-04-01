

Evelize Kosif - Hakan Kosif



İLK ROTA BODRUM

"Türkiye'ye o kadar hayranım ki; ülkemdeki herkesin buraya gelip bu güzellikleri görmesini istiyorum" diyen güzel yengenin kuşkusuz en büyük destekçisi de eşi olacak. Mutlu evliliğinden üç çocuğu olan Evelize Kosif'in Brezilyalılar'a ilk etapta sunacağı tatil rotaları arasında Antalya, Marmaris ve Bodrum olacak. Kosif, pandeminin sona ermesiyle ise Mardin ve Şanlıurfa gibi yerlere de kültür turları düzenlemeyi planlıyor.







