Bundan 9 yıl önce Kosifler Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kosif'in oğlu Hakan Kosif ile dünya evine giren Evelize Kosif, artık bizden biri olup çıktı. Güzelliği kadar mütevazılığıyla da büyük beğeni toplayan Brezilyalı yenge, şimdi de ülkemizin tanıtımı için kolları sıvadı.
Bir turizm şirketi kuran Evelize Kosif, bu şirket aracılığıyla Türkiye'deki Brezilyalılar ile Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek olanlara ülkemizin dört bir yanında tatil hizmeti sunacak.
Evelize Kosif - Hakan Kosif
İLK ROTA BODRUM
"Türkiye'ye o kadar hayranım ki; ülkemdeki herkesin buraya gelip bu güzellikleri görmesini istiyorum" diyen güzel yengenin kuşkusuz en büyük destekçisi de eşi olacak. Mutlu evliliğinden üç çocuğu olan Evelize Kosif'in Brezilyalılar'a ilk etapta sunacağı tatil rotaları arasında Antalya, Marmaris ve Bodrum olacak. Kosif, pandeminin sona ermesiyle ise Mardin ve Şanlıurfa gibi yerlere de kültür turları düzenlemeyi planlıyor.