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    Gurur gecesi! Atv toplam 11 ödül aldı: , , , ....

    atv, kural bozmadı... tarafından önceki akşam ödül töreninde atv dizileri, oyuncuları ve sunucuları toplam 11 ödül alıp geceye damgasını vurdu. muhabiri da gecede 'Yılın En İyi Foto Muhabiri' ödülüne layık görüldü.

    Gurur gecesi

    Türkiye'nin kanalı atv, başarısını bir kez daha kanıtladı. Gossipmag Business Dergisi tarafından önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül törenine atv damgasını vurdu. Halk oylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninde atv toplam 11 ödül alarak bir kez daha farkını konuşturdu.

    Yılın En İyi Kanalı ATV




    Yılın En İyi Haber Spikeri Cem Öğretir

    Yılın En iyi Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Nihan Günay

    Yılın En İyi Kadın Kuşağı Esra Erol'la




    Yaşam Boyu Onur Ödülü Ali Sürmeli (EDHO oyuncusu)

    Yılın En İyi Dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Oktay Kaynarca



        En İyi Erkek Yardımcı Dizi Oyuncusu Ozan Akbaba

        Yılın En İyi Dizi Yönetmeni Onur Tan

        En İyi Drama Dizi Bir Zamanlar Çukurova

        Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Hilal Altınbilek



        TAKVİM'E ÖDÜL
        Gazetemizin başarılı muhabiri Doğan Savaş da gecede 'Yılın En İyi Foto Muhabiri' ödülüne layık görüldü. Savaş, ödülünü sunucu Özlem Yıldız'ın elinden aldı.

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        Haberler Saklambaç Gurur gecesi! Atv toplam 11 ödül aldı: Oktay Kaynarca, Cem Öğretir, Esra Erol, Hilal Altınbilek....