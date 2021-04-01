Türkiye'nin kanalı atv, başarısını bir kez daha kanıtladı. Gossipmag Business Dergisi tarafından önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül törenine atv damgasını vurdu. Halk oylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninde atv toplam 11 ödül alarak bir kez daha farkını konuşturdu.