Türkiye'nin kanalı atv, başarısını bir kez daha kanıtladı. Gossipmag Business Dergisi tarafından önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül törenine atv damgasını vurdu. Halk oylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninde atv toplam 11 ödül alarak bir kez daha farkını konuşturdu.
Yılın En İyi Kanalı ATV
Yılın En İyi Haber Spikeri Cem Öğretir
Yılın En iyi Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Nihan Günay
Yılın En İyi Kadın Kuşağı Esra Erol'la
Yaşam Boyu Onur Ödülü Ali Sürmeli (EDHO oyuncusu)
Yılın En İyi Dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Oktay Kaynarca