Sosyal medyadaki lüks paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Şevval Şahin, önceki gün yaptığı bir itirafla genç kızları uyardı. "Hiçbir şey göründüğü gibi değil" diyen Şahin, sözlerine şu sözlerle devam etti.

"Genç kızlar pek özenmesin diye söylüyorum; hiçbir şey Instagram'da göründüğü gibi değil. Sosyal medyanın yarattığı bu algı, ruh sağlığınız için kötü olabiliyor. Bunu yabancı sosyal medya fenomenleri de söyler. Bu arada geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma da genç kızlarda artan depresyonun en büyük nedeninin 'kusursuz vücutlarını ve lüks hayatlarını sergileyen' influencerlar olduğunu gözler önüne serdi.

BELLA DA UYARMIŞTI



Dünyanın en gözde top modelleri arasında yer alan Bella Hadid de Instagram'da yaratılan kusursuzluk algısına tepki gösterdi. "Kimse kusursuz değil, kimseyi kandıramam" diyen model, sosyal medyada en kötü hallerini paylaşıyor…