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    'nun güzel oyuncusu , önceki gün bu paylaşımla kalpleri ısıttı

    'nun güzel oyuncusu , önceki gün bu paylaşımla kalpleri ısıttı. Akil, ikiz kızlarıyla böyle renkli poz verdi.  ve ile bir örnek giyinen Pelin Akil Altan'a "Annesinin kızları" yorumları geldi. Bu kare, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte 'nin sizler için hazırladığı 31 Mart tarihli haberleri.

    Annesinin kızları

    EDHO'nun güzel oyuncusu Pelin Akil Altan, önceki gün bu paylaşımla kalpleri ısıttı. Akil, ikiz kızlarıyla böyle renkli poz verdi. Lina ve Alin ile bir örnek giyinen Pelin Akil Altan'a "Annesinin kızları" yorumları geldi. Bu kare, beğeni yağmuruna tutuldu.

    MELEKİSTAN PASTASI
    Önceki     gün yeni yaşını kutlayan Ezgi Mola'ya arkadaşları, pastalı sürpriz yaptı. 38 yaşına basan sempatik oyuncu, melek kanatlı pastasıyla böyle poz verdi.

    MARAŞLI'DA SÜRPRİZ İSİM
    ATV'nin     sevilen dizisi 'Maraşlı'nın önceki akşamki bölümünde yine sürprizler vardı. Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı dizide istihbarat tarafından altı gün hücrede kalan Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur onu görmek için evine gitti. Mahur'a kapıya açan Zeliş'in annesi Hilal oldu
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    Haberler Saklambaç EDHO'nun güzel oyuncusu Pelin Akil Altan, önceki gün bu paylaşımla kalpleri ısıttı