MARAŞLI'DA SÜRPRİZ İSİM

ATV'nin sevilen dizisi 'Maraşlı'nın önceki akşamki bölümünde yine sürprizler vardı. Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı dizide istihbarat tarafından altı gün hücrede kalan Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur onu görmek için evine gitti. Mahur'a kapıya açan Zeliş'in annesi Hilal oldu