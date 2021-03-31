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    'Arzu' peşini bırakmadı sosyal medyadan beğeni yağdı: 'dan kalpleri ısıtan paylaşım

    ’un gittiği bir çiftlikte sevimli sıpayla geçirdiği anlar, sosyal medyayı salladı. ‘Arzu’ isimli sıpanın yakışıklı oyuncunun peşini bırakmadığı görüntülere özellikle kadınlardan esprili yorumlar geldi. Tatlıtuğ hayranları, “Arzular şelale” esprileri yaparak güldürdü.

    Arzular şelale!

    Hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin çiftliğini ziyaret etti.

    Derneğin çalışmalarını kendisi gibi oyuncu Özge Özpirinçci sayesinde öğrenen Tatlıtuğ, buradaki 'Arzu' isimli bir sıpayla içleri ısıtan görüntüler sergiledi.

    Başak Dizer'in sosyal medyada paylaştığı yakışıklı oyuncuyla sıpanın videosu ise gündem oldu. Sevimli sıpanın kendisini seven Kıvanç Tatlıtuğ'un peşinden ayrılmaması ve ünlü oyuncuyu bırakmamak için kıyafetlerini ısırması herkesi güldürdü.

        Videoda her zamanki yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu ve Arzu'nun halleri, "Bütün canlılar, Kıvanç Tatlıtuğ'a hayran kalıyor" dedirtti.

        Bazıları ise "Hani eşek hoşaftan anlamazdı!" atasözüyle Arzu'nun Tatlıtuğ'a olan ilgisine esprili bir gönderme yaptı.

        Bu arada daha önce yol kenarında buldukları bir köpeği sahiplenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu kez Şanlıurfa'da ölmüş annesinin yanında perişan halde bulunan Arzu'yu da evlat edinerek kalpleri fethetti.

            EVİNDE KUZU BESLEDİ


            Şimdilerde evinde iki köpek, üç kedi ve kuş besleyen Kıvanç Tatlıtuğ, hayvan sevgisinin küçüklükten geldiğini şu sözleriyle anlattı: Doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Bir dönem apartmanda kuzu besledim, bebek gibi bakıp büyüttüm."

            ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU
            KIVANÇ ile Arzu'yu görünce aklıma yıllar önce bir muhabiri ısıran 'zombi teyze' geldi.


                BAZEN sıpa olmak istersin.
                ARZU'CUM haklısın, ben de olsam ben de bırakmamak için ısırabilirdim.


                SIPA bile adamı yakışıklı buldu.
                ADAMI sevmeyen herhangi bir canlı türü yok.
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                Haberler Saklambaç 'Arzu' peşini bırakmadı sosyal medyadan beğeni yağdı: Kıvanç Tatlıtuğ'dan kalpleri ısıtan paylaşım