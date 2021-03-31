Hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin çiftliğini ziyaret etti.
Derneğin çalışmalarını kendisi gibi oyuncu Özge Özpirinçci sayesinde öğrenen Tatlıtuğ, buradaki 'Arzu' isimli bir sıpayla içleri ısıtan görüntüler sergiledi.
Başak Dizer'in sosyal medyada paylaştığı yakışıklı oyuncuyla sıpanın videosu ise gündem oldu. Sevimli sıpanın kendisini seven Kıvanç Tatlıtuğ'un peşinden ayrılmaması ve ünlü oyuncuyu bırakmamak için kıyafetlerini ısırması herkesi güldürdü.