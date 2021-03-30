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    - çifti ve 'le beraber

    - çifti, dün yakın dostları ve 'le birlikte Beykoz'daki Yük Hayvanlarını Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Tatlıtuğ burada Arzu isimli bir sıpa ile yakından ilgilendi. Sıpanın Tatlıtuğ'la neşelenmesini eşi Başak Dizer, Instagram'dan paylaştı. Bu görüntülere, "Sıpa Arzu bile kiminle vakit geçireceğini iyi biliyor" esprileri yapıldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler içi hazırladığı 30 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Tek arzusu Kıvanç

    Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, dün yakın dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'le birlikte Beykoz'daki Yük Hayvanlarını Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Tatlıtuğ burada Arzu isimli bir sıpa ile yakından ilgilendi. Sıpanın Tatlıtuğ'la neşelenmesini eşi Başak Dizer, Instagram'dan paylaştı. Bu görüntülere, "Sıpa Arzu bile kiminle vakit geçireceğini iyi biliyor" esprileri yapıldı.

    BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
    Tamer     Karadağlı'nın piyano sanatçısı kızı Zeyno'nun müziklerini yaptığı "Mr. Nonexistent" adlı film New York Kısa Film Festivali'nde yarışacak. Karadağlı'nın bu başarısını Engelsiz Yaşam Vakfı da ödüllendirdi.

    TAKIM ELBİSELİ RAPÇİ
    Sevilen rapçi Kubilay Karça, bu kez tarzı dışına çıktı. Takım elbise giyen ünlü rapçi, 'Duygu Terörü' adlı slow albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Karça, "Duygusal şarkıları bu albümde topladım" dedi.

        TÜRKİYE'YE TATLI DÖNÜŞ
        Uzun süredir Paris'te yaşayan oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Çelik, "Bu sabah çok tatlı bir iş için Türkiye'ye geldim" dedi. Doğan SAVAŞ.

        UYANIK EDVİNA
        İbrahim         Kutluay'la aşkı bir dargın bir barışık devam eden Edvina Sponza, önceki gün Bebek'teydi. Maskesiz şekilde yürüyüş yapan Sponza, objektifleri farkedince hemen bir markete girdi. Su alıp içeride maskesini takan Sponza, maskesiz görüntülenmekten kurtulduğunu zannetse de iş işten geçmişti. Doğan SAVAŞ.

        SEDA'YA YÜZ NAKLİ
        Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 58 yaşındaki Seda Sayan'ın, Instagram'daki son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Filtreyi abartan Sayan'a "Yüz nakli mi yaptırdın abla" yorumları yapıldı.
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        Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'le beraber