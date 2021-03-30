Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, dün yakın dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'le birlikte Beykoz'daki Yük Hayvanlarını Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Tatlıtuğ burada Arzu isimli bir sıpa ile yakından ilgilendi. Sıpanın Tatlıtuğ'la neşelenmesini eşi Başak Dizer, Instagram'dan paylaştı. Bu görüntülere, "Sıpa Arzu bile kiminle vakit geçireceğini iyi biliyor" esprileri yapıldı.