Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, dün yakın dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'le birlikte Beykoz'daki Yük Hayvanlarını Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Tatlıtuğ burada Arzu isimli bir sıpa ile yakından ilgilendi. Sıpanın Tatlıtuğ'la neşelenmesini eşi Başak Dizer, Instagram'dan paylaştı. Bu görüntülere, "Sıpa Arzu bile kiminle vakit geçireceğini iyi biliyor" esprileri yapıldı.
BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
Tamer Karadağlı'nın piyano sanatçısı kızı Zeyno'nun müziklerini yaptığı "Mr. Nonexistent" adlı film New York Kısa Film Festivali'nde yarışacak. Karadağlı'nın bu başarısını Engelsiz Yaşam Vakfı da ödüllendirdi.
TAKIM ELBİSELİ RAPÇİ
Sevilen rapçi Kubilay Karça, bu kez tarzı dışına çıktı. Takım elbise giyen ünlü rapçi, 'Duygu Terörü' adlı slow albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Karça, "Duygusal şarkıları bu albümde topladım" dedi.