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    'dan sonra güzel eşi ve oğlu Efehan da Coronavirüs'e yakalandı

    ’dan sonra güzel eşi ve oğlu Efehan da Coronavirüs’e yakalandı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Abazi, sevenlerini korkuttu. Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an ilaç tedavisi uygulanamıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum. Lütfen herkes dikkatli olsun" dedi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 29 Mart tarihli haberleri.

    Almeda korkuttu

    Tolgahan Sayışman'dan sonra güzel eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan da Coronavirüs'e yakalandı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Abazi, sevenlerini korkuttu. Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an ilaç tedavisi uygulanamıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum. Lütfen herkes dikkatli olsun" dedi.

    SERENAY STYLE
    Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki Belkıs Kaş Tasarım Merkezi çıkışı görüntülendi. Sarıkaya, her zamanki gibi etrafına enerji saçtı. Oyuncu, deri kıyafetleri, eldiveni ve ilginç ayakkabılarıyla farklı tarzını bir kez daha konuşturdu.

    ANNESİNİ YAKALADI!
    İbrahim Kutluay ile aşkına devam eden Edvina Sponza, önceki gün kızı Lal ile güzel havanın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapan Lal'in annesinin boyuna geldiği görüldü.

        EVLİLİK YAKIN
        Ünlü sunucu Ece Erken, avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dün ilk kez pozunu paylaştı. Ayrılık sonrası yeniden barışmayı sosyal medyadan ilan eden Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun kısa süre içerisinde evleneceği iddia edildi.

        ÇİFTE BAŞARI
        Şarkıcı Hande Ünsal, bir ilke imza attı. Telifmetre verilerine göre Ünsal, iki eseriyle Top 10 Listesi'nde yer almayı başaran ilk sanatçı oldu. Ünsal listede, yeni şarkısı 'Çok Sevmekten'le birinci, geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı 'Sözüm Söz'le de dokuzuncu sırada yer aldı
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        Haberler Saklambaç Tolgahan Sayışman'dan sonra güzel eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan da Coronavirüs'e yakalandı