Tolgahan Sayışman'dan sonra güzel eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan da Coronavirüs'e yakalandı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Abazi, sevenlerini korkuttu. Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an ilaç tedavisi uygulanamıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum. Lütfen herkes dikkatli olsun" dedi.