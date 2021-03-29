Tolgahan Sayışman'dan sonra güzel eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan da Coronavirüs'e yakalandı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Abazi, sevenlerini korkuttu. Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an ilaç tedavisi uygulanamıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum. Lütfen herkes dikkatli olsun" dedi.
SERENAY STYLE
Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki Belkıs Kaş Tasarım Merkezi çıkışı görüntülendi. Sarıkaya, her zamanki gibi etrafına enerji saçtı. Oyuncu, deri kıyafetleri, eldiveni ve ilginç ayakkabılarıyla farklı tarzını bir kez daha konuşturdu.
ANNESİNİ YAKALADI!
İbrahim Kutluay ile aşkına devam eden Edvina Sponza, önceki gün kızı Lal ile güzel havanın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapan Lal'in annesinin boyuna geldiği görüldü.