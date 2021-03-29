Geçtiğimiz ay nafaka krizi yaşadığı Mustafa Sandal'a icra takibi başlatan ve "Boşandıktan sonra Mustafa'dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim. Çocuklarımın günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarını ben ve ailem karşılıyoruz" sözleriyle olay yaratan Emina Jahovic, sözlerini unuttu.
Önceki gün Bebek'te objektife takılan Sırp şarkıcı, 9 ve 12 yaşındaki iki çocuğunun velayeti için dava açacağı konuşulan eşki eşine zeytin dalı uzattı.
Mustafa Sandal'dan gelen karşı hamleyle geri vites yapan Jahovic, eski sözlerini unutup şöyle konuştu: