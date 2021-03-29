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    'a icra takibi başlatan 'den U dönüşü: Elinden geleni yapıyor

    Nafakasını ödemediği iddiasıyla ’a icra takibi başlatan , eski eşinin ‘velayet davası’ hamlesiyle geri vites yaptı. Jahovic, bu kez “Mustafa da çocuklar için elinden geleni yapıyor” dedi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Emina'dan U dönüşü

    Geçtiğimiz ay nafaka krizi yaşadığı Mustafa Sandal'a icra takibi başlatan ve "Boşandıktan sonra Mustafa'dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim. Çocuklarımın günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarını ben ve ailem karşılıyoruz" sözleriyle olay yaratan Emina Jahovic, sözlerini unuttu.

    Önceki gün Bebek'te objektife takılan Sırp şarkıcı, 9 ve 12 yaşındaki iki çocuğunun velayeti için dava açacağı konuşulan eşki eşine zeytin dalı uzattı.

    Mustafa Sandal'dan gelen karşı hamleyle geri vites yapan Jahovic, eski sözlerini unutup şöyle konuştu:

        "Sadece bir denge oturtturmamız lazım Mustafa'yla. O olduktan sonra bence her şey düzelecek. Babası çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi biraz denge oturtmamız gerek."

        KURALLARI HATIRLADI!


        Bu arada çocuklarıyla birlikte 8 Şubat'ta Coronavirüs'e yakalandıktan sonra da Bebek'te maskesiz görüntülenince tepki çeken Emina Jahovic, akıllandı.

            Önceki gün de spor yapmak için evden çıkan Sırp şarkıcı, "Yürüyüşe çıktım, bu sefer maskem var" sözleriyle tebessüm ettirdi.

            Kozmetik markasıyla Balkanlar'da çok büyüdüğünü söyleyen şarkıcı, "Şirket küçük olduğu için henüz para kazanamıyorum ama yatırıma devam ediyorum. Türkiye'de de kalitemiz fark yaratmaya başladı. Hedefim dünya çapında bir marka olmak" dedi.

            EVLERİ KONSOLOSLUK OLDU
            Emina Jahovic ile ağabeyi Mirsad Türkcan, Sırbistan Novi Pazar'daki evlerini Yeni Pazar Başkonsolosluğu'na kiraya verdi. Evin duvarına "Türkiye Cumhuriyeti" tabelası asıldı. Novi Pazar'da halkın büyük çoğunluğu müslümanlardan oluşuyor.
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