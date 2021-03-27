



EN UCUZU 800 DOLAR

Yasemin Özilhan gibi isimlerin tercih ettiği bu donanımlı bakıcıların ücretleri de 4 bin dolara kadar çıkıyor! Yaklaşık 32 bin TL maaş alan bu donanımlı dadıların aldıkları ücretler ise neredeyse Türkiye'deki büyük bir şirketin genel müdürünün aldığı maaşa denk geliyor. Bu arada bu kadar donanımlı olmayan ancak İngilizce bildikleri için tercih edilen Filipinli dadıların ücretleri de 800 dolardan başlayıp bin dolara kadar çıkıyor. Sosyete ve magazin dünyasındaki birçok anne tarafından tercih edilen yabancı uyruklu dadılar, birçok kere de tartışmalara konu oldu. Wilma Elles'ten Ece Erken'e kadar birçok ünlü anne, bu maaşı almalarına rağmen istenilen performansı gösteremeyen dadıları defalarca değiştirdi.