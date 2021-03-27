İstinye'deki villasının aylık 15 bin TL olan kirasını tam 2 sene ödemediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli, geçtiğimiz gün ABD'ye gitti. Houston'daki Wire Road isimli stüdyoda yeni şarkısının okumalarını yapan Samyeli, bir de 'kişisel gelişim' seminerine katılacak.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin 16 saatlik eğitimi için 12 bin 800 lira ödeyen Samyeli, ünlü doktorun ABD'deki bir dersine de katılacak. Türkiye'de kirasını vermeyen Samyeli, bu derse 2 bin dolar (16 bin TL) ödeyecek!