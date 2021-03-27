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    Kirasını ödemediği için mahkemelik olan 'de para saçıyor

    ’de kirasını iki yıl ödemediği için mahkemelik olan , ’de para saçıyor. Samyeli, yeni albümü için gittiği ’da 2 bin dolara kişisel gelişim eğitimi alacak.

    Ellere var bize yok

    İstinye'deki villasının aylık 15 bin TL olan kirasını tam 2 sene ödemediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli, geçtiğimiz gün ABD'ye gitti. Houston'daki Wire Road isimli stüdyoda yeni şarkısının okumalarını yapan Samyeli, bir de 'kişisel gelişim' seminerine katılacak.



    Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin 16 saatlik eğitimi için 12 bin 800 lira ödeyen Samyeli, ünlü doktorun ABD'deki bir dersine de katılacak. Türkiye'de kirasını vermeyen Samyeli, bu derse 2 bin dolar (16 bin TL) ödeyecek!




    Samyeli, yeni şarkısı için ABD'de stüdyoya girdi.

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    Haberler Saklambaç Kirasını ödemediği için mahkemelik olan Defne Samyeli ABD'de para saçıyor