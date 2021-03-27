



Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin 16 saatlik eğitimi için 12 bin 800 lira ödeyen Samyeli, ünlü doktorun ABD'deki bir dersine de katılacak. Türkiye'de kirasını vermeyen Samyeli, bu derse 2 bin dolar (16 bin TL) ödeyecek!