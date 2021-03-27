Pandemi nedeniyle uzun süredir seyahate çıkamayan milyonerler, 2022 ve hatta 2023 yılı için tatil planları yapmaya başladı. Şimdiden rezervasyonları neredeyse tükenen en gözde 12 lüks tatil paketi belli oldu. Kişi başı 280 bin dolara kadar çıkan tatil paketlerine rağbet gösteren zenginlerin tercihleri arasında SS Venezia adı altında sunulan Venedik-İstanbul tur paketi de var.



İstanbul, son yıllardaki popülerliğini pandemide daha da arttırdı. Sadece İstanbul değil Ege ve Akdeniz de milyonerlerin gözdesi haline geldi.