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    Bir masalı! Milyonerlerin tatil rotası belli oldu...

    Milyonerlerin tatil rotaları belli oldu. 12 popüler destinasyon arasında ’ten başlayıp ’da sona eren 18 günlük seyahat de var...

    Bir İstanbul masalı

    Pandemi nedeniyle uzun süredir seyahate çıkamayan milyonerler, 2022 ve hatta 2023 yılı için tatil planları yapmaya başladı. Şimdiden rezervasyonları neredeyse tükenen en gözde 12 lüks tatil paketi belli oldu. Kişi başı 280 bin dolara kadar çıkan tatil paketlerine rağbet gösteren zenginlerin tercihleri arasında SS Venezia adı altında sunulan Venedik-İstanbul tur paketi de var.

    İstanbul, son yıllardaki popülerliğini pandemide daha da arttırdı. Sadece İstanbul değil Ege ve Akdeniz de milyonerlerin gözdesi haline geldi.



    Venedik'ten başlayıp İstanbul'a uzanan ve gemi ile tren yolculuğunu kapsayan turun fiyatı kişi başı 31.499 dolar… 280 bin dolarlık fiyatıyla rağbet gören en pahalı tatil paketi ise Endonezya'daki Nihi Sumba Adası… Özel bir jetle gittikleri Endonezya'da mega yatla ıssız adaları gezen zenginler, ardından adadaki ekolojik otelde 4 gece konaklıyor.



    280 bin dolarlık Endonezya tatiline çıkan isimler arasında Victoria ile David Beckham da var.



        EŞSİZ BİR SEYAHAT
        Kişi başı 31.499 dolarlık seyahat 18 gün sürüyor ve Milano, Venedik ile İstanbul'u kapsıyor. Yolculuk İstanbul'daki iki gece konaklamayla bitiyor. 22 Temmuz 2022'de startını verecek olan turdaki rezervasyonların yüzde 80'i doldu…

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        Haberler Saklambaç Bir İstanbul masalı! Milyonerlerin tatil rotası belli oldu...