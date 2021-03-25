'ASLAN OLMUŞ KEDİCİK'

Ceren Hindistan ile Ümit Aslan savaşı kızıştı… Aslan, kendisi için şok iddialarda bulunan kızının annesi hakkında koruma talep etti. Güzel oyuncu da eski aşkına köpürdü: "Bu kadar mı korktun benden aslan parçası! Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik."