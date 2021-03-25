Bu yıl ilki düzenlenen Altın Zafer Ödülleri, sahiplerini buldu. Bugüne kadar birçok kez moda ödülü alan İvana Sert de gecede 'yılın en stil kadını' seçildi. İkoncan, kıyafetiyle ödülünün hakkını verdi.
MÜGE ANLI KLASİĞİ
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Yılın En İyi Programı" ödülüne layık görüldü. Başarılı sunucu, ödülü seyircilerine ithaf etti…
EŞKIYA'DAN BİR CEYLAN GEÇTİ
Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu Twitter Türkiye Trending Topics listesine de giren dizinin son bölümüne Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu.