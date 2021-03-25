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    'yılın en stil kadını' seçildi

    Bu yıl ilki düzenlenen , sahiplerini buldu. Bugüne kadar birçok kez moda ödülü alan de gecede 'yılın en stil kadını' seçildi. İkoncan, kıyafetiyle ödülünün hakkını verdi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 25 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Ivana yine en stil kadın

    Bu yıl ilki düzenlenen Altın Zafer Ödülleri, sahiplerini buldu. Bugüne kadar birçok kez moda ödülü alan İvana Sert de gecede 'yılın en stil kadını' seçildi. İkoncan, kıyafetiyle ödülünün hakkını verdi.

    MÜGE ANLI KLASİĞİ
    'Müge Anlı ile Tatlı     Sert' Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Yılın En İyi Programı" ödülüne layık görüldü. Başarılı sunucu, ödülü seyircilerine ithaf etti…

    EŞKIYA'DAN BİR CEYLAN GEÇTİ
    Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu Twitter Türkiye Trending Topics listesine de giren dizinin son bölümüne Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu.

        'ASLAN OLMUŞ KEDİCİK'
        Ceren Hindistan ile Ümit Aslan savaşı kızıştı… Aslan, kendisi için şok iddialarda bulunan kızının annesi hakkında koruma talep etti. Güzel oyuncu da eski aşkına köpürdü: "Bu kadar mı korktun benden aslan parçası! Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik."

        MALDİVLER'DE KUTLAMA
        Önceki         gün yeni yaşına giren Rachel Araz Kiresepi, kutlamayı evinden çok uzaklarda yaptı. Eşi Sami Kiresepi ve çocuklarıyla Maldivler'e giden sosyetik güzel, egzotik cennetten paylaştığı renkli karelerle de içleri ısıttı.

        RÖTARLI İTİRAF
        Sürekli estetik olduğunu inkar eden Özge Ulusoy, sonunda pes etti. Ünlü model, "Bu sene burnumun ucundan hafif bir operasyon geçirip ilk estetiğimi oldum" dedi.
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        Haberler Saklambaç İvana Sert 'yılın en stil kadını' seçildi