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    , önceki gün yaptığı bir paylaşımla herkesi güldürdü

    , önceki gün yaptığı bir paylaşımla herkesi güldürdü. ’a “Yumurcak” filmiyle ‘merhaba’ diyen İnanoğlu, sosyal medyada da yumurcaklık yaptı. 1.77 boyundaki oyuncu, yıldızlarından 2.08’lik ile bir pozunu paylaştı.

    Yumurcak'tan dev espri

    , önceki gün yaptığı bir paylaşımla herkesi güldürdü. 'a "Yumurcak" filmiyle 'merhaba' diyen İnanoğlu, sosyal medyada da yumurcaklık yaptı. 1.77 boyundaki oyuncu, yıldızlarından 2.08'lik ile bir pozunu paylaştı.

    Fotoğrafın altına "Hafif boy farkı mı var acaba?" notu düşen İnanoğlu, herkesi neşelendirdi. Ünlü oyuncunun annesi Filiz Akın da bu pozun altına "Yok canım hiç fark yok. Anne abartısı" cevabı verdi. NBA takımlarından forması giyen Durant ile İnanoğlu'nun pozu binlerce beğeni aldı.

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    Haberler Saklambaç İlker İnanoğlu, önceki gün yaptığı bir paylaşımla herkesi güldürdü