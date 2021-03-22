Alişan, önceki gün oğlu Burak ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Alişan, HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde gün boyunca oğluyla oyun oynayarak stres attı.
EVLİLİK BEREKETİ
Sinan Akçıl'la 2. kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, Jowe Kaş Şekillendirici'nin yeni reklam yüzü oldu. Kıratlı, "Unutmayın etkileyici gözlerin arkasında güçlü kaşlar yatar" dedi.
TAKIM ELBİSEYLE KAYAK KEYFİ
Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gitti. Kayakta oldukça usta olan Cansel Elçin, bir ara takım elbisesi ile kayarak profesyonel kayakçılara meydan okudu! Güzel eşi de o anları ölümsüzleştirdi.