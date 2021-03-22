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    , önceki gün oğlu Burak ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi

    , önceki gün oğlu Burak ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi. Alişan, Aile Eğlence Merkezi’nde gün boyunca oğluyla oyun oynayarak stres attı. İşte 'nin sizler için hazırladığı haberleri.

    Oyun zamanı

    Alişan, önceki gün oğlu Burak ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Alişan, HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde gün boyunca oğluyla oyun oynayarak stres attı.

    EVLİLİK BEREKETİ
    Sinan Akçıl'la 2. kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, Jowe Kaş Şekillendirici'nin yeni reklam yüzü oldu. Kıratlı, "Unutmayın etkileyici gözlerin arkasında güçlü kaşlar yatar" dedi.

    TAKIM ELBİSEYLE KAYAK KEYFİ
    Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gitti. Kayakta oldukça usta olan Cansel Elçin, bir ara takım elbisesi ile kayarak profesyonel kayakçılara meydan okudu! Güzel eşi de o anları ölümsüzleştirdi.

        KUKİ'YE ÖZEL BAKIM
        Demet Şener, geçtiğimiz yıllarda sahiplendiği Maltese Terrier ırkı köpeği Kuki'yi ameliyat ettirdi. Şener, "Kuki'miz beyin ve omurgasından zor bir ameliyat geçirdi. İnşallah çok iyi olacak" dedi.

        JET EBRU
        Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir kız arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen Şallı, hızlı adımlarla eksiklerini gidererek kısa sürede alışverişini tamamladı.
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        Haberler Saklambaç Alişan, önceki gün oğlu Burak ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi