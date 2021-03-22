TAKIM ELBİSEYLE KAYAK KEYFİ

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gitti. Kayakta oldukça usta olan Cansel Elçin, bir ara takım elbisesi ile kayarak profesyonel kayakçılara meydan okudu! Güzel eşi de o anları ölümsüzleştirdi.