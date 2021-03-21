



KARA ŞAMAN'DAN SETE ÖVGÜLER

Kuruluş Osman'da Kara Şaman Togay'a hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı, set ekibine şu sözlerle övgüler yağdırdı: "Müthiş bir sanat yönetimi var. Bu muazzam işin karşılığını seyirci zaten veriyor. Hepsi muazzam çalışkan ve işini iyi bilen insanlar."