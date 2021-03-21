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    , aldatıldığını itiraf etti: Suçüstü yakaladım | magazin haberleri

    ,"10 yıl önce sevgilimi bana ihanet ederken suçüstü yakaladım" açıklamasında bulundu. İşte haberin detayları ve tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Suçüstü yakaladıI

    Genç şarkıcı Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibinde aldatan bir kadını canlandıran Wilma Elles'ten şok itiraf: "10 yıl önce sevgilimi bana ihanet ederken suçüstü yakaladım. Bu durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor."



    KARA ŞAMAN'DAN SETE ÖVGÜLER
    Kuruluş Osman'da Kara Şaman Togay'a hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı, set ekibine şu sözlerle övgüler yağdırdı: "Müthiş bir sanat yönetimi var. Bu muazzam işin karşılığını seyirci zaten veriyor. Hepsi muazzam çalışkan ve işini iyi bilen insanlar."



    BİR GARİP YASEMİN
    Uzun     süredir İspanya'da yaşayan Yasemin Kozanoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Bir döneme çılgınlıklarıyla damga vuran Kozanoğlu, yine anlamsız tavırlar sergiledi.



    Gazeteciler kendisini görüntülemesin diye elindeki çiçeklerle yüzünü gizleyen sosyetik güzel, daha sonra Instagram'dan aynı çiçeklerle bu karesini paylaştı. (AYDIN HAMZA)



        ANNELİK YARADI
        Kısa bir süre önce ikinci kızını kucağına alan Meryem Uzerli, önceki gün Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı. Saçlarını tıpkı Hürrem Sultan'ı canlandırdığı dönemdeki gibi parlak kızıla boyatan güzel oyuncunun görüntüsü, "Annelik yaradı" yorumlarını beraberinde getirdi.



        TEMKİNLİ ÖZLEM
        Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün İstinyePark'taydı. Mecbur kalmadıkça evden çıkmadığını söyleyen Yıldız, oğluna önceden aldığı birkaç kıyafeti değiştirip hemen evinin yolunu tuttu.

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        Haberler Saklambaç Wilma Elles, aldatıldığını itiraf etti: Suçüstü yakaladım | 21 Mart magazin haberleri