Genç şarkıcı Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibinde aldatan bir kadını canlandıran Wilma Elles'ten şok itiraf: "10 yıl önce sevgilimi bana ihanet ederken suçüstü yakaladım. Bu durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor."
KARA ŞAMAN'DAN SETE ÖVGÜLER
Kuruluş Osman'da Kara Şaman Togay'a hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı, set ekibine şu sözlerle övgüler yağdırdı: "Müthiş bir sanat yönetimi var. Bu muazzam işin karşılığını seyirci zaten veriyor. Hepsi muazzam çalışkan ve işini iyi bilen insanlar."
BİR GARİP YASEMİN
Uzun süredir İspanya'da yaşayan Yasemin Kozanoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Bir döneme çılgınlıklarıyla damga vuran Kozanoğlu, yine anlamsız tavırlar sergiledi.
Gazeteciler kendisini görüntülemesin diye elindeki çiçeklerle yüzünü gizleyen sosyetik güzel, daha sonra Instagram'dan aynı çiçeklerle bu karesini paylaştı. (AYDIN HAMZA)