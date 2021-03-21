Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ! 7 milyon TL’ye ‘evet’ dedi…

    Yıllardır bir jean markasının yüzü olan , satışlarda çok etkili olunca karşılığını aldı! Geçen yıl firmadan 1 milyon euro alan yakışıklı oyuncu, anlaşmayı yeniledi. Pandemi nedeniyle Euro değil TL olarak ücretini belirleyen ünlü oyuncu, iddiaya göre 7 milyon TL’ye ‘evet’ dedi…

    Doğan Savaş TAKVIM
    Takvim
    Kıvançbank

    İmza attığı milyonluk reklam anlaşmalarıyla bugüne dek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni anlaşma… Uzun yıllardır Mavi Jeans'in reklam yüzü olan yakışıklı oyuncu, satışlarda da bugüne dek hep etkili oldu. Hatta 2019 yılında Türkiye'de satılan 7 milyon kotun yüzde 65'ini ünlü oyuncuyla tanıtılan erkek kreasyonu oluşturdu.

    SATIŞLARDA ÇOK ETKİLİ
    Mavi, 2020 yılını da     pandemiye rağmen 2.4 milyar TL konsolide gelirle tamamladı. Şirketin yurt dışındaki online satışları yüzde 110, Türkiye online satışları ise yüzde 152 büyüdü. Bu başarıda Kıvanç Tatlıtuğ'un payının büyük olduğuna inanan firma, yakışıklı oyuncuyla anlaşma yeniledi. Son reklam anlaşmasında firmadan 1 milyon euro ücret alan ünlü oyuncu, pandemi nedeniyle talep ettiği ücreti TL'ye çevirdi. Konuşulanlara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un şimdiki reklam ücreti ise tam 7 milyon TL…



    Firmanın Serenay Sarıkaya ile de anlaşma yenileyip yenilemeyeceği henüz bilinmiyor.



    DOSTLUK BİTTİ Mİ?
    Uzun süredir yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un arasına kara kedi girdiği iddia edildi. Hatta ikilinin Instagram'da birbirlerini takipten çıktığı yazıldı. Ancak iki oyuncu, zaten hiç takipleşmemişti. Bu iddianın nereden çıktığı ve gerçekten dostlukta sıkıntı olup olmadığı ise merak konusu…
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Kıvanç Bank! Kıvanç Tatlıtuğ 7 milyon TL’ye ‘evet’ dedi…