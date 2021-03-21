İmza attığı milyonluk reklam anlaşmalarıyla bugüne dek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni anlaşma… Uzun yıllardır Mavi Jeans'in reklam yüzü olan yakışıklı oyuncu, satışlarda da bugüne dek hep etkili oldu. Hatta 2019 yılında Türkiye'de satılan 7 milyon kotun yüzde 65'ini ünlü oyuncuyla tanıtılan erkek kreasyonu oluşturdu.
SATIŞLARDA ÇOK ETKİLİ
Mavi, 2020 yılını da pandemiye rağmen 2.4 milyar TL konsolide gelirle tamamladı. Şirketin yurt dışındaki online satışları yüzde 110, Türkiye online satışları ise yüzde 152 büyüdü. Bu başarıda Kıvanç Tatlıtuğ'un payının büyük olduğuna inanan firma, yakışıklı oyuncuyla anlaşma yeniledi. Son reklam anlaşmasında firmadan 1 milyon euro ücret alan ünlü oyuncu, pandemi nedeniyle talep ettiği ücreti TL'ye çevirdi. Konuşulanlara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un şimdiki reklam ücreti ise tam 7 milyon TL…
Firmanın Serenay Sarıkaya ile de anlaşma yenileyip yenilemeyeceği henüz bilinmiyor.
DOSTLUK BİTTİ Mİ?
Uzun süredir yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un arasına kara kedi girdiği iddia edildi. Hatta ikilinin Instagram'da birbirlerini takipten çıktığı yazıldı. Ancak iki oyuncu, zaten hiç takipleşmemişti. Bu iddianın nereden çıktığı ve gerçekten dostlukta sıkıntı olup olmadığı ise merak konusu…