Sabancı Ailesi'nin DJ üyesi Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Dilay Korkmaz'dan şımarıklık… Miss Turkey 2010'da Türkiye dördüncüsü olduktan sonra sunuculuk yapan genç kadın, geçtiğimiz gün sevgilisiyle Zorlu Center'ın yolunu tuttu. AVM'nin otopark kapısından çıkış yapan ikiliden Dilay Korkmaz, güvenlik bölgesine gelince olanlar oldu.
Faruk Sabancı, yaptığı jestlerle aşkının ayağını yerden kesiyor…
KİBARCA UYARILDI
Korkmaz'ın kolunda; Faruk Sabancı'nın barışma hediyesi olarak aldığı konuşulan 140 bin TL'lik Hermes marka çantası vardı. Hermes çantasından ve kuşkusuz sevgilisinin Sabancı soyadından güç alan Dilay, çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemedi. Ancak güvenlik, kibar bir dille çantanın kontrol edilmesinin mecburi olduğunu dile getirdi. Bir süre daha çantasını X-ray cihazına koymak istemeyen Dilay Korkmaz, iddiaya göre sadece görevini yapmakta olan güvenlik görevlisine sesini yükseltti. Kısa süreli tartışmanın yaşandığı olaya Faruk Sabancı, müdahale edip aşkını çantasını X-Ray'e koyması konusunda ikna etti.
BU İLK VAKA DEĞİL
31 yaşındaki Dilay Korkmaz, yaptığı şımarıklıkla çevredekilerin de tepkisini çekti. Bu arada daha önce de bazı sosyetiklerin yine Zorlu Center'a girerken Hermes marka çantaları zarar görmesin diye X-Ray cihazına koymak istemedikleri ve bu nedenle güvenlik görevlileriyle tartıştıkları haberleri gündeme gelmişti.
HERMES'İNİ VERMEK İSTEMEDİ!
Dilay Korkmaz, sevgilisinin barışma hediyesi olduğu söylenen yaklaşık 140 bin TL'lik Hermes marka çantasını zarar görmesin diye güvenlikten geçirmek istemeyince olanlar oldu.