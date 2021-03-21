



BU İLK VAKA DEĞİL

31 yaşındaki Dilay Korkmaz, yaptığı şımarıklıkla çevredekilerin de tepkisini çekti. Bu arada daha önce de bazı sosyetiklerin yine Zorlu Center'a girerken Hermes marka çantaları zarar görmesin diye X-Ray cihazına koymak istemedikleri ve bu nedenle güvenlik görevlileriyle tartıştıkları haberleri gündeme gelmişti.



HERMES'İNİ VERMEK İSTEMEDİ!

Dilay Korkmaz, sevgilisinin barışma hediyesi olduğu söylenen yaklaşık 140 bin TL'lik Hermes marka çantasını zarar görmesin diye güvenlikten geçirmek istemeyince olanlar oldu.

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