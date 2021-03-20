ZİRVEYİ BIRAKMADI

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşam tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %12,58 izlenme oranı ve %27,18 izlenme payı, AB'de %8,26 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,34 izlenme oranı ve %23,46 izlenme payı aldı.