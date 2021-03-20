Popçu eşi Berkay'la Dubai tatiline çıkan Özlem Ada Şahin, çöl safarisi yapmayı ihmal etmedi. İki çocuk annesi eski mankenin çöldeki şıklığı ve güzelliği ise "Çöl aslanı Özlem" yorumu yaptırdı.
USLANMAZ!
Daha önce maske takmadığı için iki kere ceza yiyen Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'ta objektife takıldı. Ünlü oyuncu, ders çıkarmamış olacak ki yine maskesizdi.
ZİRVEYİ BIRAKMADI
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşam tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %12,58 izlenme oranı ve %27,18 izlenme payı, AB'de %8,26 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,34 izlenme oranı ve %23,46 izlenme payı aldı.