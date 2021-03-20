Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Popçu eşi Berkay'la tatiline çıkan Özlem Ada Şahin, çöl safarisi yapmayı ihmal etmedi

    Popçu eşi Berkay’la tatiline çıkan Özlem Ada Şahin, çöl safarisi yapmayı ihmal etmedi. İki çocuk annesi eski mankenin çöldeki şıklığı ve güzelliği ise “Çöl aslanı Özlem” yorumu yaptırdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Mart tarihli Saklambaç herleri.

    Çöl aslanı Özlem

    Popçu eşi Berkay'la Dubai tatiline çıkan Özlem Ada Şahin, çöl safarisi yapmayı ihmal etmedi. İki çocuk annesi eski mankenin çöldeki şıklığı ve güzelliği ise "Çöl aslanı Özlem" yorumu yaptırdı.

    USLANMAZ!
    Daha     önce maske takmadığı için iki kere ceza yiyen Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'ta objektife takıldı. Ünlü oyuncu, ders çıkarmamış olacak ki yine maskesizdi.

    ZİRVEYİ BIRAKMADI
    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşam tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %12,58 izlenme oranı ve %27,18 izlenme payı, AB'de %8,26 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,34 izlenme oranı ve %23,46 izlenme payı aldı.

        DENİZ KIZI NİLAY
        Önceki gün arkadaşlarıyla Maldivler tatiline çıkan Nilay Cafer, Türkiye'deki takipçilerini kıskandırdı. Güzel oyuncu, Maldivler'in derinliklerine dalıp deniz yıldızıyla böyle poz verdi.

        MASKESİZ ASLA ÇIKMAM
        Sunucu Ebru Akel,         önceki gün Zorlu AVM'deydi. Türkiye'nin en stil kadınlarından biri olan Akel, Beymen'den alışveriş yaptı. Ünlü sunucu, maskesini de hiç çıkarmayarak herkese örnek oldu.

        DESTEKSİZ 1 MİLYON TIK
        Tuğba Yurt, önceki gün 'Benim O' isimli şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Güzel popçu, "Artık birilerinin desteği olmadan da dijital platformlarda şarkımızı milyonlara ulaştırabiliyoruz" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Saklambaç Popçu eşi Berkay'la Dubai tatiline çıkan Özlem Ada Şahin, çöl safarisi yapmayı ihmal etmedi