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    Genç şarkıcı önceki gün Bebek'teydi

    Genç şarkıcı , önceki gün Bebek'teydi. Tilki'ye, 'ın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" sözleri hatırlatıldı. Genç şarkıcı ise "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Herkes görecek ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 18 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Demet umrunda değil

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'teydi. Tilki'ye, Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" sözleri hatırlatıldı. Genç şarkıcı ise "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Herkes görecek ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. AYDIN HAMZA.


    İDO'NUN     TATLI TELAŞI
    Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, önceki gün Vadistanbul'da objektife takıldı. Evlilik hazırlığında olan İdo Tatlıses, "Şu an çok tatlı bir telaşımız var" dedi. İdo, şortuyla soğuk havaya meydan okudu.

    ZİRVENİN HAKİMİ EŞKIYA
    Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

        REKOR KIRDI
        Atv'nin         yeni dizisi Kardeşlerim, seyirciyi kalbinde vurmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne ait 2 tanıtımı, YouTube'da 8 Milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarı sağladı.

        SÜSLENDİ
        Sosyetik Yasemin Özilhan, önceki gün kural bozdu. Son dönemde sürekli doğal haliyle poz veren Özilhan, uzun süre sonra makyaj yapıp bu pozunu Instagram'da paylaştı.

        SİNAN BABA OLMAK İSTİYOR
        Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Vadistanbul'da gezintideydi. Sinan Akçıl'la ikinci kez nikah masasına oturan Kıratlı, "Sinan baba olmak için çok sabırsız ve heyecanlı" dedi.

            PANDEMİDE ŞARKI DEPOLADI
            Işın             Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu önceki gün Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Kahvaltı keyfi yapan Karaca, "Pandemi'den dolayı 5-6 şarkı ürettik. Bu günler bize şarkı olarak döndü. İnşallah bu şarkıları sahnede de söyleriz" dedi.

            2 BİN DOLARLIK KABLO
            İlginç             tasarımlarıyla bilinen Bottega Veneta'nın plastik kolyesi 2 bin dolara satışa çıktı. Telefon kablosundan farksız olan plastik kolyelerin Türkiye fiyatıyla 15 bin TL'ye satılması, espri konusu oldu. 5 TL'lik kablonun bu fiyatla görücüye çıkması, "Bakalım bu kolyeyi hangi enayiler alacak?", "Bilseydik eski kabloları atmaz, fahiş fiyatlara satardık", "Moda, moda olalı böyle zulüm görmedi" gibi yorumlara neden oldu.
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            Haberler Saklambaç Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Bebek'teydi