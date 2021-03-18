2 BİN DOLARLIK KABLO

İlginç tasarımlarıyla bilinen Bottega Veneta'nın plastik kolyesi 2 bin dolara satışa çıktı. Telefon kablosundan farksız olan plastik kolyelerin Türkiye fiyatıyla 15 bin TL'ye satılması, espri konusu oldu. 5 TL'lik kablonun bu fiyatla görücüye çıkması, "Bakalım bu kolyeyi hangi enayiler alacak?", "Bilseydik eski kabloları atmaz, fahiş fiyatlara satardık", "Moda, moda olalı böyle zulüm görmedi" gibi yorumlara neden oldu.