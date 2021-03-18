Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'teydi. Tilki'ye, Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" sözleri hatırlatıldı. Genç şarkıcı ise "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Herkes görecek ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. AYDIN HAMZA.
İDO'NUN TATLI TELAŞI
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, önceki gün Vadistanbul'da objektife takıldı. Evlilik hazırlığında olan İdo Tatlıses, "Şu an çok tatlı bir telaşımız var" dedi. İdo, şortuyla soğuk havaya meydan okudu.
ZİRVENİN HAKİMİ EŞKIYA
Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.