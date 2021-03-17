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    dizisinden büyük rekor

    ekranlarında yayınlanan başrolünü 'in üstlendiği dizisi, ’da 3 milyon aboneyi geçerek kırılması güç bir rekora daha imza atmayı başardı.

    Büyük rekor
    Başrolünü 'in üstlendiği reyting rekortmeni , yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.

    ekranlarında heyecanla izlenen ve reytinglerin zirvesinden yer alan 'Kuruluş Osman', 'da kısa bir süre içinde 3 milyon aboneyi geçti.

    Dizinin yeni bölümü de bu akşam atv'de.
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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman dizisinden büyük rekor