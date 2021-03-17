Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Armutlu Steakroom'daydı. Kemerburgaz'da yaşamanın pandemide avantaj olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, "Doğa ile iç içe olmak ve evden dışarı çıkabiliyor olmak güzel" dedi.
2020 Nisan'da zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir de Covid- 19 itirafı geldi:
"O dönem Coronavirüs geçirdiğimi öğrendim. Covid ile zatürre birbirinden ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan çok çok sonra birçok insan gibi ben de antikor testiyle durumu fark ettim."