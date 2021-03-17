



2020 Nisan'da zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir de Covid- 19 itirafı geldi:



"O dönem Coronavirüs geçirdiğimi öğrendim. Covid ile zatürre birbirinden ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan çok çok sonra birçok insan gibi ben de antikor testiyle durumu fark ettim."