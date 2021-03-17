



Soral'ın reklamdan 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya ise Maldivler tatili dönüşü, önceki gün ilk kez Etiler'de görüntülendi. Sarıkaya, iki ayrı proje müjdesi verdi. Dedikodulara göre Sarıkaya'nın projelerinden biri uyarlama bir dijital platform dizisi olacak.



ERKEKLERİ SOLLADI

Serenay Sarıkaya'nın 8 bölüm olarak düşünülen diziden de bölüm başı 400 bin TL alacağı konuşuluyor. Serenay, bu rakamla da en fazla ücret alan oyuncu listesinin zirvesine çıkacak. Türkiye'de en çok kazanan dizi oyuncuları arasında ilk sıralarda hep erkekler yer alıyor. Netflix dizisinden bölüm başına 350 bin TL aldığı iddia edilen Çağatay Ulusoy da listenin zirvesinde yer alırken; Serenay, 400 bin TL ile eski aşkını geride bırakmış olacak…