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    Güzel para! ve 'nın kazançları dudak uçuklattı

    ve , son kazançlarıyla dudak uçuklattı. Bir şampuan markasının yüzü olan Soral’ın reklamdan 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Sarıkaya'nın 8 bölümlük diziden toplam 3 milyon 200 bin TL alacağı konuşuluyor.

    Güzel para

    Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Bensu Soral da birçok ünlü gibi cebini reklamlar sayesinde dolduruyor. Marka yüzü olduğu Koton'dan 2019'da 1 buçuk milyon TL alan güzel oyuncu, şimdi de bir şampuan markasıyla anlaştı.



    Soral'ın reklamdan 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya ise Maldivler tatili dönüşü, önceki gün ilk kez Etiler'de görüntülendi. Sarıkaya, iki ayrı proje müjdesi verdi. Dedikodulara göre Sarıkaya'nın projelerinden biri uyarlama bir dijital platform dizisi olacak.

    ERKEKLERİ SOLLADI
    Serenay Sarıkaya'nın 8 bölüm olarak düşünülen diziden de bölüm başı 400 bin TL alacağı konuşuluyor. Serenay, bu rakamla da en fazla ücret alan oyuncu listesinin zirvesine çıkacak. Türkiye'de en çok kazanan dizi oyuncuları arasında ilk sıralarda hep erkekler yer alıyor. Netflix dizisinden bölüm başına 350 bin TL aldığı iddia edilen Çağatay Ulusoy da listenin zirvesinde yer alırken; Serenay, 400 bin TL ile eski aşkını geride bırakmış olacak…



    SAÇLARINI SAVURDU, 1 MİLYONU CEBİNE KOYDU
    Clear markasının ilk Türk kadın marka yüzü olan Bensu Soral'ın reklam filminin çekimleri Kapadokya'da yapıldı.



        BÖLÜM BAŞINA 400 BIN LİRA ALACAK!
        Önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarımı merkezinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, iki yandan ördüğü saçları ve tarzıyla dikkat çekti. Bergen'in hayatını oynayacağı filmin şimdilik rafa kalktığını söyleyen güzel oyuncu, iki ayrı projenin müjdesini verdi. (Aydın HAMZA)

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