'Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç, dizideki rol arkadaşı Bülent Polat ve kucaklarındaki kuzuyla bu pozunu paylaştı. Sevilen oyuncuların bu renkli karesi büyük beğeni topladı.
HÜLYA DARCAN ÇUKUROVA'DA
Perşembe akşamları atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan dahil oluyor. Darcan, dizide Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı canlandıracak.
ŞAKAMATİK ZAMANI
ATV'nin sevilen dizisi 'Akıncı'nın yıldızları Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi, sette eğlenceli anlar yaşıyor. İki oyuncu, önceki gün de bu renkli pozu vererek "Şakamatik" notu düştü.