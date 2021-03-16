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    'Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu 'ten gülümseten kare

    'Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu , dizideki rol arkadaşı ve kucaklarındaki kuzuyla bu pozunu paylaştı. Sevilen oyuncuların bu renkli karesi büyük beğeni topladı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Sevimli dostluk

    'Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç, dizideki rol arkadaşı Bülent Polat ve kucaklarındaki kuzuyla bu pozunu paylaştı. Sevilen oyuncuların bu renkli karesi büyük beğeni topladı.

    HÜLYA DARCAN ÇUKUROVA'DA
    Perşembe     akşamları atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan dahil oluyor. Darcan, dizide Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı canlandıracak.

    ŞAKAMATİK ZAMANI
    ATV'nin sevilen dizisi 'Akıncı'nın yıldızları Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi, sette eğlenceli anlar yaşıyor. İki oyuncu, önceki gün de bu renkli pozu vererek "Şakamatik" notu düştü.

        FAHRİYE MODAYA UYDU
        Güzel oyuncu Fahriye Evcen de son dönemin gözde modeli olan body ile bu karesini paylaştı. Kusursuz güzelliğini gözler önüne seren ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Evcen'in bu body'sinin siyahını daha önce de Demet Özdemir giymişti.

        YASAĞA ALIŞVERİŞ MOLASI
        Geçtiğimiz         hafta yeniden barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir şarküterinden sandviç alan ikiliden Kutluay "Alışveriş için çıktık, şimdi eve geçeceğiz" dedi. Doğan SAVAŞ.

        BEYONCE VE TAYLOR TARİH YAZDI
        Müzik         dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Beyonce, bu yıl 63'üncüsü dağıtılan Grammy Ödülleri'ni 28. kez kazanarak, tarihte bu ödüle en çok layık görülen kadın yıldız oldu. Taylor Swift ise 'en iyi albüm' ödülünü 3 kez kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti.
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        Haberler Saklambaç 'Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç'ten gülümseten kare