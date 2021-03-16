BEYONCE VE TAYLOR TARİH YAZDI

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Beyonce, bu yıl 63'üncüsü dağıtılan Grammy Ödülleri'ni 28. kez kazanarak, tarihte bu ödüle en çok layık görülen kadın yıldız oldu. Taylor Swift ise 'en iyi albüm' ödülünü 3 kez kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti.