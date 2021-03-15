Geçtiğimiz ay genç işadamı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Hamile olduğu iddia edilen Aslışah, eşinin Hummer cipinde konforlu şekilde Bebek'te tur attı. Aydın Hamza.
HER AY 1 SINGLE
Orkan Atak, Ziylan Medya çatısı altındaki Z-Line ve Sony Müzik ile işbirliği ile 'Pardon' isimli single'nı çıkardı. Atak, 2021'in her ayında yeni bir single çıkarma hedefinin olduğunu söyledi.
POYRAZ 'KOŞ'UYOR!
Şarkıcı Poyraz, 'Koş' şarkısını müzik severlerle buluşturdu. Grand Müzik etiketiyle piyasaya çıkan şarkı, dijital platformlarda büyük beğeni topladı.