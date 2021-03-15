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    ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek’te görüntülendi

    Geçtiğimiz ay genç işadamı ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Hamile olduğu iddia edilen Aslışah, eşinin Hummer cipinde konforlu şekilde Bebek’te tur attı. İşta Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Konfora gelin!

    Geçtiğimiz ay genç işadamı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Hamile olduğu iddia edilen Aslışah, eşinin Hummer cipinde konforlu şekilde Bebek'te tur attı. Aydın Hamza.

    HER AY 1 SINGLE
    Orkan     Atak, Ziylan Medya çatısı altındaki Z-Line ve Sony Müzik ile işbirliği ile 'Pardon' isimli single'nı çıkardı. Atak, 2021'in her ayında yeni bir single çıkarma hedefinin olduğunu söyledi.

    POYRAZ 'KOŞ'UYOR!
    Şarkıcı Poyraz, 'Koş'     şarkısını müzik severlerle buluşturdu. Grand Müzik etiketiyle piyasaya çıkan şarkı, dijital platformlarda büyük beğeni topladı.

        MUTLULUK ŞOVU YAPAMAM
        Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İlişkisi hakkında konuşan Ece, "Şu an gayet iyiyiz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" dedi. Doğan Savaş.

        BENEK'LE DENİZ HAVASI
        Aşklarına ikinci şansı veren Hadise ile Kaan Yıldırım, önceki gün güzel havanın tadını çıkardı. Köpekleri Benek'i de yanlarına alan ikili, deniz kenarında böyle mutlu pozlar verdi.

        10 YILLIK MUTLULUK
        Cem Özer, önceki gün eşi Pınar Dura ile Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, "Bugün evliliğimizin 10. yılı. Onu yürüyüş yaparak kutluyoruz" dedi.

            SARI SEVDA
            Sempatik oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim'e bir kez daha ilan-ı aşk etti. Erdim, paylaştığı bu pozuna "Sarı sevdam" notu düştü.

            AVATAR'DAN YENİ REKOR
            2009 ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi "Avatar", Russo kardeşlerin "Avengers: Endgame" filmini tahtından indirerek, tüm zamanların en çok gişe hasılatı getiren filmi unvanını geri aldı. Çin'de (Covid-19) salgını sonrası sinemaları canlandırmak hedefiyle yeniden gösterime giren Avatar, ilk iki günde 12.3 milyon ABD Dolar hasılat elde etti. Böylece iki rakip film arasındaki küçük fark, "Avatar" lehine tekrar değişti. "AVATAR" son hamlesiyle gişede dünya genelinde toplam 2.802 milyar ABD Doları elde ederken, "Avengers:Endgame" 2.797 milyar ABD Doları ile ikinci sırayı aldı. Sinemalara 3D teknolojisini ilk kez getiren film olan Avatar, vizyona girdiği 2009'da yalnızca Çin'de 206 milyon dolar hasılat sağlamayı başarmıştı.
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            Haberler Saklambaç Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek’te görüntülendi