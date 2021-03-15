AVATAR'DAN YENİ REKOR

2009 ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi "Avatar", Russo kardeşlerin "Avengers: Endgame" filmini tahtından indirerek, tüm zamanların en çok gişe hasılatı getiren filmi unvanını geri aldı. Çin'de (Covid-19) salgını sonrası sinemaları canlandırmak hedefiyle yeniden gösterime giren Avatar, ilk iki günde 12.3 milyon ABD Dolar hasılat elde etti. Böylece iki rakip film arasındaki küçük fark, "Avatar" lehine tekrar değişti. "AVATAR" son hamlesiyle gişede dünya genelinde toplam 2.802 milyar ABD Doları elde ederken, "Avengers:Endgame" 2.797 milyar ABD Doları ile ikinci sırayı aldı. Sinemalara 3D teknolojisini ilk kez getiren film olan Avatar, vizyona girdiği 2009'da yalnızca Çin'de 206 milyon dolar hasılat sağlamayı başarmıştı.